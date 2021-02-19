Премьер-лига
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Матч Шахтер – Рух пройдет со зрителями, цена билетов – от 50 до 2 000 гривен
Болельщики возвращаются на трибуны
shakhtar.com
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Донецкий клуб уже начал реализацию билетов на матч. Стоимость билетов варьируется от 50 до 2 000 гривен.
Встреча состоится 21 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало в 17:00.
Напомним, что УАФ совместно с УПЛ и ПФЛ
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Источник:ФК Шахтер
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