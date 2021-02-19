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Матч Шахтер – Рух пройдет со зрителями, цена билетов – от 50 до 2 000 гривен

Премьер-лига
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Болельщики возвращаются на трибуны

Матч Шахтер – Рух пройдет со зрителями, цена билетов – от 50 до 2 000 гривен

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" официально объявил, что поединок 15-го тура УПЛ с "Рухом" пройдет со зрителями.

Донецкий клуб уже начал реализацию билетов на матч. Стоимость билетов варьируется от 50 до 2 000 гривен.

Встреча состоится 21 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало в 17:00.

Напомним, что УАФ совместно с УПЛ и ПФЛ разработала новый протокол проведения матчей, по которому болельщики могут быть допущены на трибуны в зеленой, желтой и оранжевой карантинных зонах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Шахтер

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