Матч Шахтер – Рух пройдет со зрителями, цена билетов – от 50 до 2 000 гривен

" Шахтер " официально объявил, что поединок 15-го тура УПЛ с "Рухом" пройдет со зрителями.

Донецкий клуб уже начал реализацию билетов на матч. Стоимость билетов варьируется от 50 до 2 000 гривен.

Встреча состоится 21 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало в 17:00.