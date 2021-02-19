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Мариуполь - Заря. LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ
Следим за игрой вместе
Начало эфира в 13:55. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить старт стрима! Комментаторы - Георгий Грошев и Тарас Вархоляк.
В главном матче субботы в украинской Премьер-лиге встретятся "Мариуполь" и "Заря". Приазовцы начали календарный год с поражения "Александрии", а луганчане переиграли в принципиальном противостоянии "Десну". Команда из Донецкой области отстает от еврокубковой зоны всего на пять очков и не оставляет надежд снова попасть в Лигу Европы. Подопечные Виктора Скрипника в свою очередь продолжают погоню с "Десной" за третье место, которое дает право обойти квалификацию еврокубков и сразу стартовать в группе. В первом круге фаворит неожиданно уступил 0:1, а сейчас может взять реванш. Выйдет ли это у него?
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