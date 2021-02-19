  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - Рух. LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Рух. LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

В первом круге "горняки" потеряли очки в матче против новичка УПЛ

Шахтер - Рух. LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Начало стрима в 16:55. Клацайте на колокольчик, чтобы не пропустить старт трансляции! Комментатор - Александр Рыженко.

Читайте такжеШахтёр - Рух: текстовая трансляция

Чемпион Украины начал второй круг с потери очков против "Колоса". Отставание от "Динамо" только три балла, однако не желательно продолжать давать фору киевлянам. "Рух" на старте 2021-го показал неплохой футбол против "Ворсклы" и зацепился против одного из претендентов на еврокубковую зону за ничью. К слову, именно ничьей завершилась встреча дончан и львовян в первом голе. Способен наставник "Руха" Иван Федык второй раз за сезон остановить "горняков"?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...