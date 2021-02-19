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Шахтер - Рух. LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ
В первом круге "горняки" потеряли очки в матче против новичка УПЛ
Начало стрима в 16:55. Клацайте на колокольчик, чтобы не пропустить старт трансляции! Комментатор - Александр Рыженко.
Чемпион Украины начал второй круг с потери очков против "Колоса". Отставание от "Динамо" только три балла, однако не желательно продолжать давать фору киевлянам. "Рух" на старте 2021-го показал неплохой футбол против "Ворсклы" и зацепился против одного из претендентов на еврокубковую зону за ничью. К слову, именно ничьей завершилась встреча дончан и львовян в первом голе. Способен наставник "Руха" Иван Федык второй раз за сезон остановить "горняков"?
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