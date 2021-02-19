Трубин закрыл позицию голкипера в символической сборной самых дорогих тинейджеров от Transfermarkt

Известный статистический портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих молодых игроков (до 20 лет) Европы.

Нашлось в ней место и 19-летнему украинскому голкиперу " Шахтера " Анатолию Трубину, который оценен в 7 млн евро.

Также в сборную вошли: Неко Уильямс ("Ливерпуль", 10 млн евро), Вильям Салиба ("Ницца", 17), Бенуа Бадиашиле ("Монако", 25), Раян Аит-Нури ("Вулверхэмптон", 20), Эдуардо Камавинга ("Ренн", 60), Мэйсон Гринвуд ("МЮ", 50), Флориан Виртц ("Байер", 45), Педри ("Барселона", 50), Ансу Фати ("Барселона", 80) и Фабиу Силва ("Вулверхэмптон", 25).