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Трубин закрыл позицию голкипера в символической сборной самых дорогих тинейджеров от Transfermarkt

Премьер-лига
(1 голосов)

Фати уже сейчас стоит 80 млн

Трубин закрыл позицию голкипера в символической сборной самых дорогих тинейджеров от Transfermarkt

shakhtar.com

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих молодых игроков (до 20 лет) Европы.

Нашлось в ней место и 19-летнему украинскому голкиперу "Шахтера" Анатолию Трубину, который оценен в 7 млн евро.

Также в сборную вошли: Неко Уильямс ("Ливерпуль", 10 млн евро), Вильям Салиба ("Ницца", 17), Бенуа Бадиашиле ("Монако", 25), Раян Аит-Нури ("Вулверхэмптон", 20), Эдуардо Камавинга ("Ренн", 60), Мэйсон Гринвуд ("МЮ", 50), Флориан Виртц ("Байер", 45), Педри ("Барселона", 50), Ансу Фати ("Барселона", 80) и Фабиу Силва ("Вулверхэмптон", 25).

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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Dimonych (FCSD)
19.02.2021 в 22:00
Браво, Толя!
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