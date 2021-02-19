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Трубин закрыл позицию голкипера в символической сборной самых дорогих тинейджеров от Transfermarkt
Фати уже сейчас стоит 80 млн
shakhtar.com
Известный статистический портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих молодых игроков (до 20 лет) Европы.
Нашлось в ней место и 19-летнему украинскому голкиперу "
Также в сборную вошли: Неко Уильямс ("Ливерпуль", 10 млн евро), Вильям Салиба ("Ницца", 17), Бенуа Бадиашиле ("Монако", 25), Раян Аит-Нури ("Вулверхэмптон", 20), Эдуардо Камавинга ("Ренн", 60), Мэйсон Гринвуд ("МЮ", 50), Флориан Виртц ("Байер", 45), Педри ("Барселона", 50), Ансу Фати ("Барселона", 80) и Фабиу Силва ("Вулверхэмптон", 25).
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