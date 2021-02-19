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Источник: Абу Ханна и Иванисеня не будут продлевать контракты с Зарей
Летом оба игрока покинут команду
ФК Заря
Защитник Джоэль Абу Ханна и хавбек Дмитрий Иванисеня не планируют продлевать контракт с луганской "
Так как соглашения игроков истекают этим летом, оба игрока с большо долей вероятности покинут команду на правах свободных агентов.
Также сообщается, что голкипер Никола Василь принял предложение клуба о пролонгации контракта и остается в команде.
А вот хавбек Владлен Юрченко, который также получил предложение от клуба, продолжает думать, принимать ли предложение "Зари".
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