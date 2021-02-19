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Источник: Абу Ханна и Иванисеня не будут продлевать контракты с Зарей

Премьер-лига
(4 голосов)

Летом оба игрока покинут команду

Источник: Абу Ханна и Иванисеня не будут продлевать контракты с Зарей

ФК Заря

Новина українською

Защитник Джоэль Абу Ханна и хавбек Дмитрий Иванисеня не планируют продлевать контракт с луганской "Зарей", сообщает «ТаТоТаке».

Так как соглашения игроков истекают этим летом, оба игрока с большо долей вероятности покинут команду на правах свободных агентов.

Также сообщается, что голкипер Никола Василь принял предложение клуба о пролонгации контракта и остается в команде.

А вот хавбек Владлен Юрченко, который также получил предложение от клуба, продолжает думать, принимать ли предложение "Зари".

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В статье: Заря (Луганск) Владлен Юрченко Дмитрий Иванисеня Джоель Абу Ханна Никола Василь
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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sergei2020 (Черновцы)
19.02.2021 в 21:49
Мабуть підпишуть контракт з РЕАЛОМ!
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
19.02.2021 в 21:27
Днепр, Ворскла? Был бы не плохо, если бы остались в УПЛ
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0
-1
avatar
ascent (Луксор)
19.02.2021 в 21:41
Днепр и Ворскла - это шаг назад... Думаю пойдут проторенной дорожкой в Бельгию... Контракты просто так не отказываются продлевать: уже договорились за спиной у клуба...
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