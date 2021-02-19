Источник: Абу Ханна и Иванисеня не будут продлевать контракты с Зарей

Защитник Джоэль Абу Ханна и хавбек Дмитрий Иванисеня не планируют продлевать контракт с луганской " Зарей ", сообщает «ТаТоТаке».

Так как соглашения игроков истекают этим летом, оба игрока с большо долей вероятности покинут команду на правах свободных агентов.

Также сообщается, что голкипер Никола Василь принял предложение клуба о пролонгации контракта и остается в команде.

А вот хавбек Владлен Юрченко, который также получил предложение от клуба, продолжает думать, принимать ли предложение "Зари".