Десна - Динамо. LIVE АУДИО трансляция матча

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Между матчами с "Брюгге" в Лиге Европы лидеру УПЛ придется провести непростой поединок против "Десны". Черниговцы начали 2021-й с поражения "Зари", однако остаются на третьей строчке благодаря дополнительным показателям. Но любая следующая потеря может стоить падением в таблице. "Северяне" обычно неплохо проводят игры против "Динамо": киевляне уже три матча не могут победить черниговский коллектив.