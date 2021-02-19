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Десна - Динамо. LIVE АУДИО трансляция матча

Премьер-лига
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Домашний матч для "северян" на поле соперника

Десна - Динамо. LIVE АУДИО трансляция матча

UA-Футбол
Новина українською

Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима! Комментатор - Сергей Швец.

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Между матчами с "Брюгге" в Лиге Европы лидеру УПЛ придется провести непростой поединок против "Десны". Черниговцы начали 2021-й с поражения "Зари", однако остаются на третьей строчке благодаря дополнительным показателям. Но любая следующая потеря может стоить падением в таблице. "Северяне" обычно неплохо проводят игры против "Динамо": киевляне уже три матча не могут победить черниговский коллектив.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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