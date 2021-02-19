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Президент Интернасьонала: Тайсон проявил большой интерес к возвращению
Летом сага с возвращением Тайсона должна закончится
Президент бразильского "Интернасьонала" Алессандро Барселлос рассказал о ходе переговоров с хавбеком "Шахтера"
"Я дважды участвовал в переговорах с Тайсоном. Мы продолжим работу в данном направлении, сейчас ждем момента, чтобы сфокусироваться на данном решении, ведь игрок проявил большой интерес к возвращению", - сказал Барселлос.
Также сообщается, что "Интер" сделал свое предложение и ждет реакции Тайсона.
Напомним, что контракт 33-летнего Тайсона с "горняками" заканчивается нынешним летом, при этом сам игрок не раз говорил о своем желании вернуться в Бразилию.
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