Президент Интернасьонала: Тайсон проявил большой интерес к возвращению

Президент бразильского "Интернасьонала" Алессандро Барселлос рассказал о ходе переговоров с хавбеком "Шахтера" Тайсоном .

"Я дважды участвовал в переговорах с Тайсоном. Мы продолжим работу в данном направлении, сейчас ждем момента, чтобы сфокусироваться на данном решении, ведь игрок проявил большой интерес к возвращению", - сказал Барселлос.

Также сообщается, что "Интер" сделал свое предложение и ждет реакции Тайсона.

Напомним, что контракт 33-летнего Тайсона с "горняками" заканчивается нынешним летом, при этом сам игрок не раз говорил о своем желании вернуться в Бразилию.