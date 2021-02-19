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Президент Интернасьонала: Тайсон проявил большой интерес к возвращению

Премьер-лига
(1 голосов)

Летом сага с возвращением Тайсона должна закончится

Президент Интернасьонала: Тайсон проявил большой интерес к возвращению

Новина українською

Президент бразильского "Интернасьонала" Алессандро Барселлос рассказал о ходе переговоров с хавбеком "Шахтера" Тайсоном.

"Я дважды участвовал в переговорах с Тайсоном. Мы продолжим работу в данном направлении, сейчас ждем момента, чтобы сфокусироваться на данном решении, ведь игрок проявил большой интерес к возвращению", - сказал Барселлос.

Также сообщается, что "Интер" сделал свое предложение и ждет реакции Тайсона.

Напомним, что контракт 33-летнего Тайсона с "горняками" заканчивается нынешним летом, при этом сам игрок не раз говорил о своем желании вернуться в Бразилию.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
revista colorada

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Комментарии (1)
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Fontango (Kharkov)
19.02.2021 в 22:58
Но денег нет и не будет!))
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