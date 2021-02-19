Борячук не сыграет против Шахтера по условиям аренды, Сигурдссон готов к матчу

Львовский " Рух " продолжает подготовку к матчу 15-го тура УПЛ с "Шахтером".

В пятницу 19 февраля команда провела очередную тренировку, в которой приняли участие защитник Рагнар Сигурдссон и нападающий Андрей Борячук, которые восстановились после травм.

Впрочем, Борячук не сможет сыграть против "Шахтера" по условиям арендного соглашения.

Напомним, что выездное противостояние "Руха" против "Шахтера" состоится в воскресенье, 21 февраля, и начнется в 17:00.