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Борячук не сыграет против Шахтера по условиям аренды, Сигурдссон готов к матчу

Премьер-лига
(1 голосов)

Рух готовится оказать сопротивление чемпиону

Борячук не сыграет против Шахтера по условиям аренды, Сигурдссон готов к матчу

fcrukh.com

Новина українською

Львовский "Рух" продолжает подготовку к матчу 15-го тура УПЛ с "Шахтером".

В пятницу 19 февраля команда провела очередную тренировку, в которой приняли участие защитник Рагнар Сигурдссон и нападающий Андрей Борячук, которые восстановились после травм.

Впрочем, Борячук не сможет сыграть против "Шахтера" по условиям арендного соглашения.

Напомним, что выездное противостояние "Руха" против "Шахтера" состоится в воскресенье, 21 февраля, и начнется в 17:00.

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В статье: Рагнар Сигурдссон Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Андрей Борячук
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Источник:
ФК Рух

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