Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борячук не сыграет против Шахтера по условиям аренды, Сигурдссон готов к матчу
Рух готовится оказать сопротивление чемпиону
fcrukh.com
Львовский "
В пятницу 19 февраля команда провела очередную тренировку, в которой приняли участие защитник Рагнар Сигурдссон и нападающий Андрей Борячук, которые восстановились после травм.
Впрочем, Борячук не сможет сыграть против "Шахтера" по условиям арендного соглашения.
Напомним, что выездное противостояние "Руха" против "Шахтера" состоится в воскресенье, 21 февраля, и начнется в 17:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Рух
Популярное сейчас
- Интер - Продэксим: видео трансляция матча Лиги чемпионов по футзалу
- Три победы на шестерых. Россия – худшая Ассоциация по еврокоэффициенту среди представленных в плей-офф стран
- Буффон оштрафован за богохульство
- Ковалец покинул Черноморец, Русин уже в Варшаве. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...