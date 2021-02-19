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Рух подписал перспективного форварда сборной Узбекистана
Парень сыграл три матча за сборную
Львовский "
Официально "Рух" еще не объявил о подписании игрока, однако он уже внесен в заявку команды на официальном сайте УПЛ.
Играть в львовской команде нападающий будет под №16.
Отметим, что в "Рух" Абдихоликов перешел на правах свободного агента.
Ранее выступал за "Насаф", воспитанником которого и является. В 131 матче забил 50 голов.
Также 23-летний нападающий вызывается в сборную Узбекистана, однако на поле выходит нечасто. Сыграл три матча баз забитых голов.
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