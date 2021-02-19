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Рух подписал перспективного форварда сборной Узбекистана

Премьер-лига
(1 голосов)

Парень сыграл три матча за сборную

Рух подписал перспективного форварда сборной Узбекистана

Новина українською

Львовский "Рух" подписал узбекского форварда Бобира Абдихоликова.

Официально "Рух" еще не объявил о подписании игрока, однако он уже внесен в заявку команды на официальном сайте УПЛ.

Играть в львовской команде нападающий будет под №16.

Отметим, что в "Рух" Абдихоликов перешел на правах свободного агента.

Ранее выступал за "Насаф", воспитанником которого и является. В 131 матче забил 50 голов.

Также 23-летний нападающий вызывается в сборную Узбекистана, однако на поле выходит нечасто. Сыграл три матча баз забитых голов.

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В статье: Рух (Львов) Бобир Абдихоликов
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Комментарии (1)
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Байкал (Lviv)
19.02.2021 в 23:39
В Руху або дині люблять або наркомани. Що спільного має Узбекистан і футбол тільки Козловський знає.
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