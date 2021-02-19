Рух подписал перспективного форварда сборной Узбекистана

Львовский " Рух " подписал узбекского форварда Бобира Абдихоликова.

Официально "Рух" еще не объявил о подписании игрока, однако он уже внесен в заявку команды на официальном сайте УПЛ.

Играть в львовской команде нападающий будет под №16.

Отметим, что в "Рух" Абдихоликов перешел на правах свободного агента.

Ранее выступал за "Насаф", воспитанником которого и является. В 131 матче забил 50 голов.

Также 23-летний нападающий вызывается в сборную Узбекистана, однако на поле выходит нечасто. Сыграл три матча баз забитых голов.