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Вице-президент Динамо: Советская система ближе всех подошла к понятию "уверенность в завтрашнем дне"

Премьер-лига
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Прямая речь вице-президента Динамо по вопросам инноваций

Вице-президент Динамо: Советская система ближе всех подошла к понятию "уверенность в завтрашнем дне"

Новина українською

Вице-президент "Динамо" по вопросам инноваций Марк Гинзбург в интервью журналу "Футбол" сравнил жизнь в Украине, США и СССР.

— Вы гражданин США, а украинский паспорт себе не оставили?

— У меня его никогда не было. Уезжал в 88-м, еще из Советского Союза, и указом Президиума Верховного Совета СССР меня лишили советского гражданства. Теперь, чтобы получить украинское, нужно из американского выйти.

— А оно вам не мешает.

— Вот уже 27 лет не мешает, и вся моя семья в Штатах: жена, дети, родители. С середины 90-х я живу в режиме back and forth: три недели в Киеве — две в Нью-Йорке. Весной прошлого года пробыл там полтора месяца. Полетел на юбилей отца, ему исполнилось 90, а вскоре авиасообщение закрыли: в Америке ввели жесткий карантин.

— Из Союза почему уехали? Свободы хотелось?

— Не хочу рядиться в одежды диссидента: в пикетах и протестах не участвовал, конфликтов с советской властью у меня не было, мы с ней друг другу не мешали. Более того, прожив на Западе 32 года, готов сказать вам очень непопулярную вещь. Если в качестве критерия принять наибольший процент населения, обеспеченный минимально необходимыми для жизни и развития материальными благами, то именно советская система в 70-80-е годы ближе всех в мире к этому подошла.

Я не говорю о бесплатном высшем образовании — оно и впрямь нужно не всем. Даже о бесплатной медицине не говорю, хотя все мы понимаем, особенно сейчас, насколько она важна. А вот такое понятие, как уверенность в завтрашнем дне, и вправду присутствовало. Оно означало стабильность, то, что при любых обстоятельствах никто не мог прийти и отобрать твое жилье и другое имущество.

В Украине с этим еще не знакомы, но, думаю, в ближайшее время придется узнать, каково это, когда тебя выбрасывают из квартиры за неуплату коммуналки или процентов по кредиту. Как в Штатах: не заплачено за два месяца — приходят маршалы и клеят на входную дверь две желтые полоски по диагонали. Домой ты вернешься, если решишь вопрос с долгами.

Конечно, я не отрицаю очевидные недостатки советской системы: чистки 1937-1938 годов, запрет религиозной жизни, монополия на идеологию. Но о себе могу сказать: диссидентом не был. Никто меня лично не притеснял, вспоминаю о времени, прожитом в СССР, без боли и страха.

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В статье: Динамо (Киев) Марк Гинзбург
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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alext1467 (Kiev)
19.02.2021 в 23:26
Конечно жильё и другую собственность не могли отобрать - ведь никакой собственности небыло))))) все что можно было отобрать - отобрали ещё в 1920 году
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