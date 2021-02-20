Шахаб отличился дебютным голом за Зарю

"Мариуполь" в Запорожье принимает "Зарю" в рамках 15-го тура УПЛ. На 34-й минуте в составе номинальных гостей отличился Захеди Шахаб. Этот гол стал для иранца первым в составе луганской команды.

В предыдущем матче "Зари" против "Десны" нападающий вышел на замену и провел на поле 31 минуту, не отметившись результативными действиями. Сегодня же иранец появился сразу же в стартовом составе. Также он записал в свой пассив желтую карточку.

Это его девятый гол в текущем чемпионате. Сейчас он единолично возглавляет гонку бомбардиров УПЛ, опередив Виктора Цыганкова на один точный выстрел.