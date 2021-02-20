  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря установила клубный рекорд по количеству побед подряд в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря установила клубный рекорд по количеству побед подряд в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Победная серия подопечных Скрипника насчитывает уже 5 матчей

Заря установила клубный рекорд по количеству побед подряд в УПЛ

Новина українською

В матче 15-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" на выезде минимально обыграла "Мариуполь".

Эта победа стала 5-й подряд для команды Виктора Скрипника в рамках УПЛ - это рекорд в истории клуба. Ранее "Заря" под руководством Юрия Вернидуба побеждала 4 раза подряд - в 2015 и 2017 годах.

В последних матчах луганчане обыграли "Минай", "Днепр-1", "Александрию", "Десну" и "Мариуполь".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Кююмалайнен (Київ)
20.02.2021 в 16:35
Желаю Заре продлить победную серию как минимум ещё на один матч!
Ответить
+2
0
avatar
ascent (Луксор)
20.02.2021 в 17:51
А почему бы не продлить серию на три матча?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...