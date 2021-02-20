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Заря установила клубный рекорд по количеству побед подряд в УПЛ
Победная серия подопечных Скрипника насчитывает уже 5 матчей
В матче 15-го тура чемпионата Украины луганская
Эта победа стала 5-й подряд для команды Виктора Скрипника в рамках УПЛ - это рекорд в истории клуба. Ранее "Заря" под руководством Юрия Вернидуба побеждала 4 раза подряд - в 2015 и 2017 годах.
В последних матчах луганчане обыграли "Минай", "Днепр-1", "Александрию", "Десну" и "Мариуполь".
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Источник:Tribuna.com
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Комментарии (2)
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Кююмалайнен (Київ)
20.02.2021 в 16:35
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ascent (Луксор)
20.02.2021 в 17:51
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