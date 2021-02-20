Возвращение бомбардира Шахаба. Мариуполь - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча

"Заря" взяла верх над "Мариуполем" в рамках 15-го тура УПЛ со счетом 0:1. Единственный гол во встрече забил зимний новичок луганчан Захеди Шахаб на 34-й минуте встречи после нескольких попыток пробить по воротам Евгения Гальчука. Этот мяч стал первым в черно-белой футболке, и девятым в текущем чемпионате в целом для иранца. Он и его партнеры имели возможность забить еще несколько голов, но нереализация взяла свое.

"Мариуполь" - "Заря" 0:1

Гол: Шахаб Захеди 34