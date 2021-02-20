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Возвращение бомбардира Шахаба. Мариуполь - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча
Луганчане добывают пятую подряд победу в УПЛ
УПЛ
"Мариуполь" - "Заря" 0:1
Гол: Шахаб Захеди 34
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Источник:Футбол1/2/3
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