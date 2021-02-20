Скрипник: Я никогда не плачу, что кто-то не играет. Смотрим на тех, кто под рукой

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал минимальную победу над "Мариуполем" в матче 15-го тура УПЛ.

- В первом тайме действовали с позиции силы, во втором более прагматично. Что поменялось?

- Ожидаемая реакция соперника. Нас радует, что не пропустили, а в первом тайме были два-три хороших момента, могли больше забить. Мы не играем против плохих команд. Каждая доставляет неудобства, пытается проявить свою тактику, силу. Комплимент "Мариуполю", который хорошо против мяча играл. Мы чуть перестроились. Сыграли при потере 4-1-4-1, при контроле 4-3-3. Сегодня играли без ромба, без десятки, как это обычно. Но есть победа – чему мы рады, рекордная серия. Не скажу, что это убедительная победа, но игра была контролируемой. Искали свои шансы впереди, первый тайм был хороший. С теми условиями, в которых мы готовились к матчу, с той погодой – на первое место выходит результат, чего мы и добились.

- Немало травмированных. Кадровая ситуация сказалась?

- Я никогда не плачусь, что кто-то не играет, кто-то пропускает. У нас есть ребята, которые заменяют, вносят свой вклад в победу. Мы на это не смотрим. Смотрим только на то, что есть под рукой. Из этого материала готовимся к сопернику. Сегодня была такая игра. Что дальше – будем смотреть в течение недели. Готовимся на бой против "Шахтера". Очень хорошая игра.

- Фаворов в центре защиты – эксперимент, необходимость или наработка?

- Мы его уже пробовали на этой позиции. У нас много ребят играют на разных позициях. Сначала они недовольны, а потом привыкают. В случае кадровой ситуации мы безболезненно работаем с имеющимся составом. У нас умные ребята, которые умеют играть на разных позициях. Мы не играем по рельсам, все перемешиваем, чтобы выходить победителями в таких ситуациях.

- Шахаб – автор победного гола. Что сказали ему?

– Молодец.