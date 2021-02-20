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Маркевич после Зари: Не хватает мастерства. Не все сразу Месси, Холанды и Мбаппе

Премьер-лига
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Наставник "моряков" подвел итоги поражения от луганчан

Маркевич после Зари: Не хватает мастерства. Не все сразу Месси, Холанды и Мбаппе

Footballua.tv

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Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал минимальное поражение от "Зари" в матче 15-го тура УПЛ.

"Скорее всего, команде не хватает уверенности в своих силах и мастерства. Мастерство не приходит с молодостью. Очень небольшой процент футболистов сразу имеют уровень мастерства, который позволяет забивать. Не все сразу Месси, Холанды и Мбаппе. Бывает так, что нужно время для того, чтобы добыть это мастерство и уверенность.

Мы сами себе поставили амбициозные задачи. Хочется ставить цели как можно выше, но к сожалению, ни мы не волшебники, ни парни. Но я считаю, что мы все равно выглядели достойно, хоть и совершили много ошибок, особенно в передачах. Тут нужно учитывать еще и поле, которое не позволяет играть в быстрый и динамичный футбол. Когда ты имеешь такое преимущество, как у нас во втором тайме, скорость перемещения мяча становится необходимой для реализации этого преимущества.

Будем работать, я считаю, что у нас есть время, никакой трагедии нет", - рассказал наставник "моряков".

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Остап Маркевич
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Источник:
footballua.tv

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