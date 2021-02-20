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Favbet-лига. Чем проще - тем эффективнее, Александрия 3:0 Минай
В своем стиле хозяева громят аутсайдера
Фото - УПЛ
Владимир Шаран в отсутствие Артема Ситало на острие атаки не рискнул выпускать Устименко, доверившись Дмитрию Шасталу. Место последнего на левом фланге полузащиты занял Роман Вантух, который традиционно располагается по бровке ближе к собственным воротам.
У гостей травмировались Тарас Сакив и Даниил Кныш, так что в качестве латералей Василий Кобин попробовал африканских легионеров. Также ожидаемо не нашлось места в старте Артему Милевскому, к которому на скамейке присоединились также Денис Кожанов и Александр Петрусенко. Дебютировал в составе "Миная" опытный центральный защитник Алексей Ковтун.
Тяжелое поле сказывалось на действиях футболистов, которые сложно было назвать техническими. Мяч дробил, а сам газон очень быстро превращался в месиво. Впрочем, с первых же минут именно гости сделали ставку на силовой футбол, чем слегка удивили "Александрию", сильной стороной которой подобный стиль как раз является.
Первый опасный момент возник у ворот Билыка в результате навеса со штрафного. Мислав Матич перевисел в воздухе Каспарса Дубру и немного не попал в створ ударом головой. Затем Нуриев избавился от опеки и простреливал на Уго, но нигериец не прочувствовал эпизод и так и застыл в полупозиции. К воротам Каниболоцкого хозяева впервые опасно подошли в последней трети тайма, Кирилл Ковалец наносил удар из-за пределов штрафной. Вратарь с угрозой справился. Но вот после углового и выбегания Валерия Лучкевича на свободное пространство никто не сумел помешать полузащитнику "Александрии". Подопечным Шарана при равной игре удалось забить "в раздевалку".
Ну а уже в дебюте второго тайма хозяевам удалось удвоить свое преимущество. Защитники не успели покинуть штрафную площадку после стандарта и Бондаренко, обыгравшись в подобие стенки с Шасталом, расстрелял сетку за спиной Каниболоцкого ударом ногой. Ну а третий гол команде Шарана подарил сам голкипер гостей, который слабо вбросил мяч партнеру и позволил Роману Вантуху не просто обокрасть его, но и перебросить Каниболоцкого.
Каниболоцкий после своей грубой ошибки явно попал в прострацию и едва не подарил еще один мяч сопернику. Но в эпизоде с ударом Ковальчука подстраховали уже защитники. Тройной заменой Кобин перестроился на 4-4-2, которые визуально выглядели даже как "бразильские" 4-2-4. Даже при разгромном счете тренер гостей хотел побороться до последнего.
И все же концовку хозяева сумели успокоить, проведя ее по большей части на чужой половине поля. Победа позволила команде Шарана забраться на пятое место как минимум до завтрашней игры "Ворсклы" с "Ингульцом".
Александрия - Минай 3:0 (1:0)
Голы: Лучкевич (39), Бондаренко (52), Вантух (57)
Александрия: Билык, Пашаев (Стецков 83), Бондаренко, Дубра (Бабогло 56), Вантух, Мирошниченко, Лучкевич, Гречишкин, Банада (Калюжный 83), Ковалец (Новиков 83), Шастал (Устименко 68).
Минай: Каниболоцкий, Матич, Ковтун, Карась, Маембе, Ткачук (Петрусенко 66), Снижко (Хахлев 85), Малепе, Угочукву (Ахмедзаде 66), Нуриев, Шиндер (Шпак 85).
Предупреждения: Пашаев (14) - Ткачук (4)
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