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Мариуполь - Заря. Непоследовательность арбитра обусловила результативную ошибку в пользу команды Скрипника

Премьер-лига
(1 голосов)

Мариуполь - Заря 0:1. Судейский анализ матча

Мариуполь - Заря. Непоследовательность арбитра обусловила результативную ошибку в пользу команды Скрипника

ТК Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт Сергей Шебек акцентировал внимание на результативной ошибке арбитра Владимира Новохатнего в матче 14-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Зарей" (0:1). Ошибке, обусловленной не последовательностью в решениях.

В первом тайме арбитр не зафиксировал фол Жуниора Рейса против Очеретько в штрафной "Зари". Футболисты боролись за мяч после фланговой передачи и защитник луганской команды, выставив руку, локтем ударил оппонента по лицу. Арбитр был рядом, в хорошей позиции и своим решением неприятно удивил эксперта. Сергей Шебек говорит, что это не только одиннадцатиметровый удар, но и желтая карточка для защитника "Зари".

Добавляет пикантности тот факт, что в том же первом тайме Владимир Новохатний в аналогичной ситуации в центре поля наказал Захеди Шахаба желтой карточкой. Иранец, пытаясь быть первым на мяче, боролся за позицию и рукой ударил Максима Чеха в область шеи / лица. Здесь фол и желтая закономерные, а почему рефери проигнорировал неправомерные действия Жуниора Рейса в эпизоде ​​с Очеретько – загадка.

"Это результативная ошибка, которая повлияла на общий итог матча", - сказал нам судейский эксперт Сергей Шебек. Фиксируем первый грубый судейский ляп в украинском футболе в 2021-м году.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (5)
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учитель футбола (Львов)
20.02.2021 в 19:38
противно читать.Диктор открыто болел за мариуполь.Вы уже зае...ли шахтеровские шавки!!!!!!
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0
0
Саня Лиман (Днепр)
20.02.2021 в 18:42
Опять нытье от экспертов, которых кормит шахта. Верную чобаченку обидели.
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+4
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
20.02.2021 в 18:11
щас прибегут черниговские с криками "геллер все купил")
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+4
-6
Damien (Kyiv)
20.02.2021 в 18:09
Если б Очеретько не так картинно падал, то может и поставил бы на точку
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+2
-3
schabay (Краснодон)
20.02.2021 в 18:14
Тогда где жёлтая за симуляцию - картинно падал?
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+3
-1


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