Мариуполь - Заря. Непоследовательность арбитра обусловила результативную ошибку в пользу команды Скрипника

Судейский эксперт Сергей Шебек акцентировал внимание на результативной ошибке арбитра Владимира Новохатнего в матче 14-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Зарей" (0:1). Ошибке, обусловленной не последовательностью в решениях.

В первом тайме арбитр не зафиксировал фол Жуниора Рейса против Очеретько в штрафной "Зари". Футболисты боролись за мяч после фланговой передачи и защитник луганской команды, выставив руку, локтем ударил оппонента по лицу. Арбитр был рядом, в хорошей позиции и своим решением неприятно удивил эксперта. Сергей Шебек говорит, что это не только одиннадцатиметровый удар, но и желтая карточка для защитника "Зари".

Добавляет пикантности тот факт, что в том же первом тайме Владимир Новохатний в аналогичной ситуации в центре поля наказал Захеди Шахаба желтой карточкой. Иранец, пытаясь быть первым на мяче, боролся за позицию и рукой ударил Максима Чеха в область шеи / лица. Здесь фол и желтая закономерные, а почему рефери проигнорировал неправомерные действия Жуниора Рейса в эпизоде ​​с Очеретько – загадка.

"Это результативная ошибка, которая повлияла на общий итог матча", - сказал нам судейский эксперт Сергей Шебек. Фиксируем первый грубый судейский ляп в украинском футболе в 2021-м году.