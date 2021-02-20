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ВИДЕО, как Вантух наказал за ошибку голкипера Миная парашютом из-за пределов штрафной

Премьер-лига
(1 голосов)

Поспешишь - людей рассмешишь

ВИДЕО, как Вантух наказал за ошибку голкипера Миная парашютом из-за пределов штрафной

dynamomania.com

Новина українською

"Александрия" принимает "Минай" в рамках 15-го тура УПЛ. На 57-й минуте счет до разгромного (3:0) довел полузащитник "горожан" Роман Вантух, воспользовавшись ошибкой голкипера гостей Антона Каниболоцкого. Вратарь поспешил начать контратаку, однако отдал слабоватый пас на партнера по команде, а автор гола, сориентировавшись, сразу попал в почти пустые ворота. Отметим, что Роман пробил правой ногой, хотя его ведущая - левая.

Интересно, что Вантух в этом сезоне забил два гола, и оба - "Минаю". Еще один раз он отличился в воротах закарпатцев в декабре в матче Кубка Украины.

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В статье: Александрия Роман Вантух
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Источник:
Футбол1/2/3

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