ВИДЕО, как Вантух наказал за ошибку голкипера Миная парашютом из-за пределов штрафной

"Александрия" принимает "Минай" в рамках 15-го тура УПЛ. На 57-й минуте счет до разгромного (3:0) довел полузащитник "горожан" Роман Вантух, воспользовавшись ошибкой голкипера гостей Антона Каниболоцкого. Вратарь поспешил начать контратаку, однако отдал слабоватый пас на партнера по команде, а автор гола, сориентировавшись, сразу попал в почти пустые ворота. Отметим, что Роман пробил правой ногой, хотя его ведущая - левая.

Интересно, что Вантух в этом сезоне забил два гола, и оба - "Минаю". Еще один раз он отличился в воротах закарпатцев в декабре в матче Кубка Украины.