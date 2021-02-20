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Александрия - Минай 3:0. Обзор матча и видео голов
Подопечные Шарана уверенно побеждают дома
ФК "Минай"
В матче 15-го тура чемпионата Украины "Александрия" дома разгромила "Минай" со счетом 3:0. В команде Владимира Шарана голами отметились Лучкевич, Бондаренко и Вантух. После этого тура хозяева занимают 5-е место в турнирной таблице, а гости - последнее.
Голы: Лучкевич (39), Бондаренко (52), Вантух (57)
Александрия: Билык, Пашаев (Стецков 83), Бондаренко, Дубра (Бабогло 56), Вантух, Мирошниченко, Лучкевич, Гречишкин, Банада (Калюжный 83), Ковалец (Новиков 83), Шастал (Устименко 68).
Минай: Каниболоцкий, Матич, Ковтун, Карась, Маембе, Ткачук (Петрусенко 66), Снижко (Хахлев 85), Малепе, Угочукву (Ахмедзаде 66), Нуриев, Шиндер (Шпак 85).
Предупреждения: Пашаев (14) - Ткачук (4)
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