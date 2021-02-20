Львов - Колос 0:2. Селезнева нет - результат есть

Для обеих команд сегодняшний матч мог стать таким себе продолжением пиршества, ведь в первом туре 2021-го они сыграли на отлично. "Львов" продолжил прогрессировать при Шумском и обыграл "Минай", доказывая, что выбранный новым тренером курс идет на пользу. "Колос" не победил, но первая в их истории ничья против "Шахтера" стала для команды не менее важной. Особенно если вспомнить, что в конце 2020-го они также расстроили "Динамо", отобрав очки и у них. Стиль Робин Гуда, одним словом.

Главной задачей футболистов было не выполнять установки тренера, забивать голы или отрабатывать в обороне. Им нужно было выжить, ибо футбольные Боги сегодня не щадили игроков. Началось все на предматчевой разминке, во время которой травму получил Якимец. Виталий Шумский был вынужден вносить коррективы в стартовый состав, добавив в список основных Грисьо. По ходу первой половины успел разбить нос центрбек "Колоса" Новак, которому долго оказывали медицинскую помощь. Спасли, игру он продолжил. Также остался на поле и Богданов, который получал повреждения дважды. А вот Эрнеста на ноги поставить не удалось - его экстренно заменил Семенив. Спойлер - продержался он лишь до конца первого тайма, после чего был заменен в перерыве. В игру войти полузащитнику нормально не удалось.

С опасными моментами и их созданием было в разы хуже. И "Колос", и "Львов" - не гении созидания. Этим командам удобнее играть вторым номером, делая ставку на игру в обороне и контратаки. Еще в анонсе мы отмечали важность первого гола - кто это сделает, тот и получит существенное преимущество. Удача улыбнулась "Колосу". Был обычный угловой, два паса у боковой линии и навес Богданова. Казалось, что об Ореховском в штрафной не забудут, но игроки "Львова" накрыть его нормально не смогли. Полузащитник ткнул мяч головой, пробив без особых шансов для хозяев в угол ворот - вынимайте. В остальном - равный первый тайм, с xG, если такие новшества имеют спрос в УПЛ, где-то в районе нуля. Ну может немного больше.

Отставание в счете вынудило Шумского менять концепцию игры в перерыве, делая ставку на позиционные атаки. Были выпущены Чирьяк и Ныч, вот только понимания, что делать впереди, у них не было. Как и у остальных игроков. "Львову" стало еще труднее создавать моменты, чем хорошо пользовался "Колос". Футболисты Костышина получили возможность играть в любимом стиле, кусая соперника на контратаках. Видя, что игра не предвещает ничего позитивного, нервничать начал наставник "львов", успев заработать желтую карточку. Эмоции тренера били через край, он громко возмущался, пытаясь понять за что получил горчичник. Если мы правильно услышали, он просил четвертого судью говорить с ним на украинском языке, что было расценено как давление на арбитра.

Финальный аккорд в сегодняшнем матче прозвучал за 15 минут до конца основного времени. Чурко красиво качнул защитника львовян, который движением ноги сбил его в штрафной - чистый пенальти. Как тут не вспомнить о Евгении Селезневе, который был штатным исполнителем 11-метровых в "Колосе". Но теперь его в команде нет, а голы с точки есть. Ореховский не дрогнул и просто нанес прицельный удар в угол. Костик решил гадать и не угадал - 0:2.

Шумский решил пойти в ва-банк, поставив все свои фишки на Захаркива. Последние минуты в составе "Львова" на поле было три форварда и попытки закидать штрафную соперника навесами. Стараний было предостаточно, вот только при счете 0:2 на одном задоре тяжело уехать. Тем более против "Колоса", умеющего в обороне, и умеющего неплохо. Концовка была веселой, и каждая из команд свои моменты имела. А уже на 90+4 мяч попал в руку Новаку, после чего арбитр назначил второй пенальти уже в ворота гостей. К мячу подошел Ренан, который получил шанс забить гол престижа, вот только переиграть Волынца не удалось. Евгений в этом сезоне потеснил Сарнавского, став главной грозой для соперника при ударе с точки. Сразу после раздался финальный свисток.

Для команды Костышина это уже второй успех в календарном 2021-м. После ничьи с чемпионом им удалось взять три очка на поле непростого "Львова". "Колос" второй сезон подряд демонстрирует неплохой футбол и вполне может побороться за одно из еврокубковых мест. В прошлом году ведь получилось. Что касается "сине-золотых", то мы их сегодня ругать не будем. Команда продолжает показывать свой максимум, от матча к матчу играя на пределе возможностей. Выше головы не прыгнешь никогда, но львовяне вполне могут зацепиться за спасительное место в УПЛ. В прошлом году ведь получилось.

ФК Львов - Колос 0:2

Голы: Павел Ореховский 33, Павел Ореховский 74 (пен.)

ФК Львов: Орест Костик, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина, Иван Брикнер (Фране Чирьяк 46), Алваро Тавареш (Юрий Захаркив 77), Ренан Абнер до Кармо де Оливейра, Энес Махмутович, Артур Ременяк, Эрнест Антви (Дмитрий Семенив 30), Максим Грисьо, Рафаэль Сабино, Маруан Михоби

Колос: Евгений Волынец, Владимир Лысенко, Денис Антюх (Мамаду Ламин Данфа 85), Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Вячеслав Чурко (Олег Ильин 75), Евгений Новак, Никита Кравченко, Павел Ореховский (Денис Костышин 75), Андрей Богданов (Вадим Милько 78), Евгений Задоя

Предупреждения: Алваро Тавареш 21, Энес Махмутович 64, Максим Грисьо 79 - Вячеслав Чурко 45+4