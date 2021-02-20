  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Десна объявила о подписании Сухоцкого
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна объявила о подписании Сухоцкого

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем возвращается в УПЛ

Десна объявила о подписании Сухоцкого

ФК Десна

Новина українською

Украинский левый защитник Артем Сухоцкий присоединился к черниговской "Десне". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игрок будет выступать под 23-м номером. Пока условия контракта не разглашаются, но портал Transfermarkt отмечает, что соглашение подписано на полтора года.

Отметим, что Артем будет выступать за команду из своего родного края, ведь он является уроженцем Черниговской области, а именно города Нежин.

Игрок - воспитанник киевского "Динамо". Также на его счету 74 матча за "Александрию" и 53 в составе "Зари". Последним клубом 28-летнего украинца был "Слован" Братислава, с которым футболист стал чемпионом Словакии. Прошлый сезон полузащитник провел на правах аренды в минском "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Артем Сухоцкий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Десна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...