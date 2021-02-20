Десна объявила о подписании Сухоцкого

Украинский левый защитник Артем Сухоцкий присоединился к черниговской "Десне". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игрок будет выступать под 23-м номером. Пока условия контракта не разглашаются, но портал Transfermarkt отмечает, что соглашение подписано на полтора года.

Отметим, что Артем будет выступать за команду из своего родного края, ведь он является уроженцем Черниговской области, а именно города Нежин.

Игрок - воспитанник киевского "Динамо". Также на его счету 74 матча за "Александрию" и 53 в составе "Зари". Последним клубом 28-летнего украинца был "Слован" Братислава, с которым футболист стал чемпионом Словакии. Прошлый сезон полузащитник провел на правах аренды в минском "Динамо".