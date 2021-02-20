Минай - лидер по разгромным поражениям в текущем сезоне УПЛ

Сегодня, в рамках 15-го тура УПЛ "Минай" на выезде проиграл "Александрии" со счетом 0:3.

Таким образом, подопечные Василия Кобина пострадавших пятого разгромное поражение (в три или более голов) в нынешнем сезоне чемпионата Украины - это худший показатель среди всех клубов. Об этом сообщает телеграмм-канал "Халат Милевского" .