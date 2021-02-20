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Минай - лидер по разгромным поражениям в текущем сезоне УПЛ

Премьер-лига
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Подопечные Кобина 5 раз проиграли в три и больше голов

Минай - лидер по разгромным поражениям в текущем сезоне УПЛ

Новина українською

Сегодня, в рамках 15-го тура УПЛ "Минай" на выезде проиграл "Александрии" со счетом 0:3.

Таким образом, подопечные Василия Кобина пострадавших пятого разгромное поражение (в три или более голов) в нынешнем сезоне чемпионата Украины - это худший показатель среди всех клубов. Об этом сообщает телеграмм-канал "Халат Милевского".

  • Олимпик - Минай 3:0
  • Минай - Динамо 0:4
  • Минай - Заря 0:3
  • Шахтер - Минай 5:1
  • Александрия - Минай 3:0
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В статье: ФК Минай
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