Премьер-лига
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Минай - лидер по разгромным поражениям в текущем сезоне УПЛ
Подопечные Кобина 5 раз проиграли в три и больше голов
Сегодня, в рамках 15-го тура УПЛ
Таким образом, подопечные Василия Кобина пострадавших пятого разгромное поражение (в три или более голов) в нынешнем сезоне чемпионата Украины - это худший показатель среди всех клубов. Об этом сообщает телеграмм-канал
- Олимпик - Минай 3:0
- Минай - Динамо 0:4
- Минай - Заря 0:3
- Шахтер - Минай 5:1
- Александрия - Минай 3:0
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