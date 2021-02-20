ФК Львов - Колос 0:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Колос" на выезде уверенно обыграл "Львов" со счетом 2:0. Дублем в составе команды отметился Павел Ориховский - на 33-й минуте атакующий полузащитник забил с игры, а на 74-й реализовал пенальти.

ФК Львов - Колос 0:2

Голы: Павел Ореховский 33, Павел Ореховский 74 (пен.)

ФК Львов: Орест Костик, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина, Иван Брикнер (Фране Чирьяк 46), Алваро Тавареш (Юрий Захаркив 77), Ренан Абнер до Кармо де Оливейра, Энес Махмутович, Артур Ременяк, Эрнест Антви (Дмитрий Семенив 30), Максим Грисьо, Рафаэль Сабино, Маруан Михоби

Колос: Евгений Волынец, Владимир Лысенко, Денис Антюх (Мамаду Ламин Данфа 85), Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Вячеслав Чурко (Олег Ильин 75), Евгений Новак, Никита Кравченко, Павел Ореховский (Денис Костышин 75), Андрей Богданов (Вадим Милько 78), Евгений Задоя

Предупреждения: Алваро Тавареш 21, Энес Махмутович 64, Максим Грисьо 79 - Вячеслав Чурко 45+4