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Желтая за давление на арбитра? Шумской был наказан за то, что попросил судью говорить на украинском

Премьер-лига
(2 голосов)

Резонансный эпизод случился в матча "Львов" - "Колос"

Желтая за давление на арбитра? Шумской был наказан за то, что попросил судью говорить на украинском

pfclviv.com

Новина українською

В матче 22-го тура чемпионата Украины "Львов" проиграл "Колосу" со счетом 0:2.

Главный тренер львовян Виталий Шумский получил желтую карточку в довольно курьезном эпизоде ​ - наставник хозяев поля обратился к четвертому арбитру Кривоносову насчет одного из игровых эпизодов, который в свою очередь ответил Шумскому на русском языке.

Это не понравилось тренеру "Львова" и он попросил, чтобы официальное лицо матча обращалась к нему на украинском языке. В ответ 4-й судья Кривоносов по рации передал главному арбитру Копиевскому, что Шумского нужно наказать за "давление на четвертого арбитра".

В итоге Копиевский показал Шумскому желтую карточку. Однако сам Шумский в послематчевом комментарии заявил, что арбитр не объяснил свое решение.

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В статье: Виталий Шумский
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
20.02.2021 в 22:47
Открыли ящик Пандоры
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