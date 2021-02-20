Желтая за давление на арбитра? Шумской был наказан за то, что попросил судью говорить на украинском

В матче 22-го тура чемпионата Украины "Львов" проиграл "Колосу" со счетом 0:2.

Главный тренер львовян Виталий Шумский получил желтую карточку в довольно курьезном эпизоде ​ - наставник хозяев поля обратился к четвертому арбитру Кривоносову насчет одного из игровых эпизодов, который в свою очередь ответил Шумскому на русском языке.

Это не понравилось тренеру "Львова" и он попросил, чтобы официальное лицо матча обращалась к нему на украинском языке. В ответ 4-й судья Кривоносов по рации передал главному арбитру Копиевскому, что Шумского нужно наказать за "давление на четвертого арбитра".

В итоге Копиевский показал Шумскому желтую карточку. Однако сам Шумский в послематчевом комментарии заявил, что арбитр не объяснил свое решение.