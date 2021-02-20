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Желтая за давление на арбитра? Шумской был наказан за то, что попросил судью говорить на украинском
Резонансный эпизод случился в матча "Львов" - "Колос"
pfclviv.com
В матче 22-го тура чемпионата Украины
Главный тренер львовян Виталий Шумский получил желтую карточку в довольно курьезном эпизоде - наставник хозяев поля обратился к четвертому арбитру Кривоносову насчет одного из игровых эпизодов, который в свою очередь ответил Шумскому на русском языке.
Это не понравилось тренеру "Львова" и он попросил, чтобы официальное лицо матча обращалась к нему на украинском языке. В ответ 4-й судья Кривоносов по рации передал главному арбитру Копиевскому, что Шумского нужно наказать за "давление на четвертого арбитра".
В итоге Копиевский показал Шумскому желтую карточку. Однако сам Шумский в послематчевом комментарии заявил, что арбитр не объяснил свое решение.
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