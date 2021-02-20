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Ошибка арбитра Копиевского: пенальти не назначают за попадание мяча в руку от ступни этого же игрока

Премьер-лига
(1 голосов)

Львов - Колос 0:2. Судейский анализ матча

Ошибка арбитра Копиевского: пенальти не назначают за попадание мяча в руку от ступни этого же игрока

ТК Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Арбитр матча "Львов" - "Колос" Виктор Копиевский руководил игрой довольно уверенно. Маленькие погрешности были, но на них не стоит акцентировать внимание. Проблемой стал пенальти, назначенный в ворота "Львова" в конце компенсированного времени. Новак в своей штрафной заблокировал удар по воротам, и мяч от ступни защитника срикошетил ему в руку. Это не пенальти, сказал нам судейский эксперт Мирослав Ступар.

- В Правилах такие ситуации описаны четко, - отмечает эксперт. - Пенальти не назначается за попадание мяча в руку после контакта с головой или телом, включая ступню, этого же игрока. Все по "методичке", и арбитру ФИФА, которым является Виктор Копиевский, стоило бы знать такие простые вещи. Высокий статус надо поддерживать, но этим одним эпизодом арбитр испортил себе матч, который до этого складывался хорошо.

Относительно пенальти в ворота "Львова" вопросов нет (откровенный фол против Чурко), но непонятна природа желтой карточки тренеру "Львова" Шумскому. Тот попросил четвертого арбитра Николая Кривоносова обращаться к нему на украинском, а рефери рекомендовал Копиевскому наказать Шумского за этот выпад. Было бы хорошо дождаться комментариев официальных лиц по этому поводу.

Добавим, что "Колос" победил ФК "Львов" со счетом 2:0.

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В статье: Мирослав Ступар
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