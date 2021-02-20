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Волынец отразил пять пенальти в текущем сезоне УПЛ

Премьер-лига
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Голкипер "Колоса" отбил 11-метровый удар в концовке игры против "Львова"

Волынец отразил пять пенальти в текущем сезоне УПЛ

ФК "Колос"

Новина українською

В матче 15-го тура чемпионат Украины "Колос" на выезде обыграл "Львов" со счетом 2:0.

В компенсированное время хозяева поля могли отыграть один мяч, однако голкипер "Колоса" Евгений Волынец сыграл отлично и парировал удар с 11-метровой отметки. Это уже 5-й отраженный пенальти для 27-летнего вратаря в текущем сезоне чемпионата. Всего в рамках УПЛ Волынец смог обезвредить удар с отметки 7 раз.

В украинском национальном первенстве Волынцу пробивали пенальти 20 раз, поразить ворота Евгения удалось таким игрокам: четыре раза Цыганкову, Будковскому, Патрику, Фаворову, де Пене, Тайсону, Татаркову, Васину, Юрченко, Балашову и Вербичу.

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В статье: ФК Львов Евгений Волынец Колос (Ковалевка)
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