Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волынец отразил пять пенальти в текущем сезоне УПЛ
Голкипер "Колоса" отбил 11-метровый удар в концовке игры против "Львова"
ФК "Колос"
В матче 15-го тура чемпионат Украины
В компенсированное время хозяева поля могли отыграть один мяч, однако голкипер "Колоса" Евгений Волынец сыграл отлично и парировал удар с 11-метровой отметки. Это уже 5-й отраженный пенальти для 27-летнего вратаря в текущем сезоне чемпионата. Всего в рамках УПЛ Волынец смог обезвредить удар с отметки 7 раз.
В украинском национальном первенстве Волынцу пробивали пенальти 20 раз, поразить ворота Евгения удалось таким игрокам: четыре раза Цыганкову, Будковскому, Патрику, Фаворову, де Пене, Тайсону, Татаркову, Васину, Юрченко, Балашову и Вербичу.
Популярное сейчас
- Колос и Александрия отодвигают Ворсклу на седьмое место. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Мариуполь - Заря. Непоследовательность арбитра обусловила результативную ошибку в пользу команды Скрипника
- Возвращение бомбардира Шахаба. Мариуполь - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча
- Два новичка Десны и уход опытного защитника из Металлиста 1925. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО