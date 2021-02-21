Десна - Динамо: где и когда смотреть онлайн трансляцию матча

Киевскому Динамо приходится выбирать приоритеты - в четверг команда Луческу основой сражалась с Брюгге, сейчас же должна принять бой в поединке с претендентом на бронзу. И держать в голове матч Лиги Европы, но уже на выезде. Черниговцы в свою очередь подходят к игре с лидером на фоне поражения в первом туре после перерыва и ситуативной потери третьего места. Десну после вчерашней победы над Мариуполем подвинула Заря.

Предматчевые расклады готовят нам большую интригу. Да еще и погода наконец сжалилась и над футболистами, и над болельщиками, которых пустят на стадион. Сейчас ожидается не такой сильный мороз, как неделю назад. Поэтому нас ждет ожесточенное противостояние, результат которого спрогнозировать будет крайне трудно.

Удастся ли Десне снова шокировать Динамо, смотрите в воскресенье, 21 февраля на телеканале Футбол 1 . Начало игры в 19:30 . За полчаса до стартового свистка в эфире телеканала выйдет программа «Тур онлайн», ведущие и эксперты которой проанализируют предматчевые расклады.

Легальная интернет трансляция матча Десна - Динамо будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Десна - Динамо на UA-Футбол >>