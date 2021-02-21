  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахаб: Хочу видеть Зарю на вершине таблицы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахаб: Хочу видеть Зарю на вершине таблицы

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард отличился первым голом в новой команде

Шахаб: Хочу видеть Зарю на вершине таблицы

Фото - ФК Заря

Новина українською

Форвард "Зари" Шахаб Захеди прокомментировали победу над Мариуполем (1:0) в 15 туре чемпионата Украины.

"Самое главное для меня – победа команды. Мне нравится чувство победы. Я был счастлив, когда забил. Я наслаждаюсь футболом и благодаря этому забиваю. Мы играли хорошо и заслужили этот результат. Сейчас празднуем, а завтра уже нужно готовиться к следующей игре. Я не думаю о бомбардирской гонке, моя цель - видеть Зарю на вершине турнирной таблицы", – сказал Шахаб Захеди в интервью ТК "Футбол".

Шахаб вышел в лидеры бомбардирской гонки УПЛ. На его счету 9 голов в 13 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Шахаб Захеди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...