Шахаб: Хочу видеть Зарю на вершине таблицы

Форвард "Зари" Шахаб Захеди прокомментировали победу над Мариуполем (1:0) в 15 туре чемпионата Украины.

"Самое главное для меня – победа команды. Мне нравится чувство победы. Я был счастлив, когда забил. Я наслаждаюсь футболом и благодаря этому забиваю. Мы играли хорошо и заслужили этот результат. Сейчас празднуем, а завтра уже нужно готовиться к следующей игре. Я не думаю о бомбардирской гонке, моя цель - видеть Зарю на вершине турнирной таблицы", – сказал Шахаб Захеди в интервью ТК "Футбол".