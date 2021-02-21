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Шахаб: Хочу видеть Зарю на вершине таблицы
Форвард отличился первым голом в новой команде
Фото - ФК Заря
Форвард "Зари" Шахаб Захеди прокомментировали победу над Мариуполем (1:0) в 15 туре чемпионата Украины.
"Самое главное для меня – победа команды. Мне нравится чувство победы. Я был счастлив, когда забил. Я наслаждаюсь футболом и благодаря этому забиваю. Мы играли хорошо и заслужили этот результат. Сейчас празднуем, а завтра уже нужно готовиться к следующей игре. Я не думаю о бомбардирской гонке, моя цель - видеть Зарю на вершине турнирной таблицы", – сказал Шахаб Захеди в интервью ТК "Футбол".
Шахаб вышел в лидеры бомбардирской гонки УПЛ. На его счету 9 голов в 13 матчах.
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