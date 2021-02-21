Favbet-лига. Ингулец 2:2 Ворскла, закономерно, но с душком

Состав от Сергея Лавриненко читался, с той лишь разницей, что вместо Виталия Павлова в центре обороны наставник "Ингульца" предпочел универсального Александра Кучеренко. Ну и вратаря тренер номинальных хозяев все же сменил, вместо Крынского, неуверенно сыгравшего против "Днепра-1", свой шанс получил Малыш. Также буквально накануне петровцы заявили целую обойму молодых воспитанников клуба для участия в играх УПЛ. Но в заявку никто из них не попал. Не попал в нее и защитник Андрей семенко, получивший в ходе тренировочной недели повреждение, оставляющее его без игры минимум на две недели.

Юрий Максимов вынужден был оставить Папу Льюна Ндиайе в запасе из-за продолжающихся переговоров игрока с клубом по поводу нового контракта. Текущее соглашение заканчивается будущим летом, тренер также отметил, что легионер перестал выкладываться должным образом на тренировках. Следовательно, "Ворскла" вынужденно вернулась к формации с тремя центральными защитниками. Благо, отбыл дисквалификацию и вернулся в основу Александр Скляр.

Однако именно "отсидевший" опорник стал тем фактором, который позволил "Ингульцу" открыть счет. Ника Ситчинава нагнетал обстановку у чужих ворот, шел в дриблинг, зарабатывал фолы, не гнушался и сам нарушать правила. Но в эпизоде, когда грузину удалось пройти Яворского, совсем не обязательно было со всей мочи бить его по голеностопу. Пенальти уверенно исполнил Младен Бартулович.

Забить первым - то, чего "Ингульцу" не хватало для того, чтобы успокоиться окончательно. "Ворскла" же, хоть и кружилась с мячом вокруг да около владений Малыша, долгое время не могла создать по-настоящему опасных моментов. Только в концовке первого тайма Кулач пробивал головой, но мяч немного разминулся со стойкой ворот. Сразу после этого Цитаишвили в похожем эпизоде заставил вратаря вступать в игру. Стало очевидным, что позиционные ошибки центральных защитников "Ингульца" все же могут привести к проблемам после перерыва.

Так и случилось, уже в дебюте второй половины полтавчане грамотно реализовали стандарт. Подача справа нашла голову Чеснакова вне пределов штрафной площадки, но защитник "Ворсклы" сбросил мяч на ход Степанюку, который врывался туда из глубины. Защитники команды Лавриненко не разобрались кому же сопровождать Руслана и тот оказался с глазу на глаз с вратарем соперника. Выждав паузу, форвард номинальных гостей хлестко пробил под дальнюю штангу и сравнял счет в матче.

Команда Максимова, почувствовав, что можно брать петровцев "тепленькими", всерьез завладела инициативой. Достаточно быстро тренер полтавчан бросил в игру Артема Челядина, который тут же схлопотал предупреждение за симуляцию. А забить удалось "Ингульцу", причем в контратаке. Длинный вертикальный пас Запорожца нашел Нику Ситчинаву и форвард, расшатав Яворского, поразил дальний угол, пробив аккурат под штангу - в стиле Степанюка. Противостояние грузинского нападающего с защитником соперника продолжилось в следующем эпизоде и снова закончилось в пользу Ники, которому удалось "посадить" Яворского на желтую карточку. Показалось, что Сергей явно "поплыл" и тут бы поменять и его - но конфликт клуба с Альюном связывал руки Максимову в вопросах ротации защитного звена.

И все же фактическим хозяевам поединка удалось дожать соперника и счет сравнять. Правда "Ворскла" уж точно заслужила своей игрой сделать это чисто, а не так, как получилось, с весьма сомнительного пенальти. Фол был зафиксирован на Руслане Степанюке, но, если честно, разглядеть его не удалось даже после ряда повторов с разных точек. Кулач с точки уверенно переиграл Малыша.

Девятая ничья "Ингульца" в сезоне при всего пяти поражениях. Судя по всему, подопечные Лавриненко намерены и дальше выжимать максимум из каждого своего шанса взять очки. "Ворскла" же теряет два балла, хотя и одному, исходя из сценария, должна быть довольна.

Ингулец - Ворскла 2:2 (1:0)

Голы: Бартулович (22 пен), Ситчинава (62) - Степанюк (47), Кулач (75 пен)

Ингулец: Малыш, Балан, Ковалев, Кучеренко, Квасный, Шишка, Запорожец (Сейтхалилов 90+4), Бартулович, Коваленко (Щедрый 65), Козак (Синегуб 88), Ситчинава.

Ворскла: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Яворский, Тилль (Кравчук 69), Скляр, Пуцлин, Кане, Цитаишвили (Челядин 58), Степанюк (Де Ноойер 80), Кулач.

Предупреждения: Челядин (59), Яворский (63), Малыш (90+5), Балан (90+6) - Ситчинава (17), Кучеренко (38), Пуцлин (90)