Заря не будет выкупать контракт иранца после окончания срока аренды из-за нехватки средств

Нападающий "Зари" Аллахяр Сайядманеш вернется в "Фенербахче" после окончания действия арендного соглашения. Об этом сообщает турецкий источник fotospot.com.

Луганский клуб в любой момент в течение времени аренды мог выкупить иранца за 1,5 млн евро, однако у "Зари" нет денег на футболиста. Более того, часть зарплаты ему дает турецкая сторона, а при условии полноценного трансфера луганчане должны удовлетворить аппетиты игрока, с чем тоже могут возникнуть проблемы.

Отметим, что “Заря” последний раз платила миллион евро за трансфер футболиста летом 2019-го года, оформив переход Богдана Михайличенко с "Динамо". Это самая высокая сумма за покупку игрока в истории клуба по данным Transfermarket.

Аллахяр Сайядманеш присоединился к команде Виктора Скрипника в октябре прошлого года на правах полуторагодовой аренды. Аналитический портал Transfermarkt тогда оценивал игрока в 300 тыс евро, а сейчас его стоимость увеличилась в два раза и достигла отметки в 600 тыс евро.

В этом сезоне на счету 19-летнего иранца три гола и один ассист за 13 матчей во всех турнирах.