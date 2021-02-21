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Заря не будет выкупать контракт иранца после окончания срока аренды из-за нехватки средств

Премьер-лига
(1 голосов)

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Заря не будет выкупать контракт иранца после окончания срока аренды из-за нехватки средств

ФК Зоря

Новина українською

Нападающий "Зари" Аллахяр Сайядманеш вернется в "Фенербахче" после окончания действия арендного соглашения. Об этом сообщает турецкий источник fotospot.com.

Луганский клуб в любой момент в течение времени аренды мог выкупить иранца за 1,5 млн евро, однако у "Зари" нет денег на футболиста. Более того, часть зарплаты ему дает турецкая сторона, а при условии полноценного трансфера луганчане должны удовлетворить аппетиты игрока, с чем тоже могут возникнуть проблемы.

Отметим, что “Заря” последний раз платила миллион евро за трансфер футболиста летом 2019-го года, оформив переход Богдана Михайличенко с "Динамо". Это самая высокая сумма за покупку игрока в истории клуба по данным Transfermarket.

Аллахяр Сайядманеш присоединился к команде Виктора Скрипника в октябре прошлого года на правах полуторагодовой аренды. Аналитический портал Transfermarkt тогда оценивал игрока в 300 тыс евро, а сейчас его стоимость увеличилась в два раза и достигла отметки в 600 тыс евро.

В этом сезоне на счету 19-летнего иранца три гола и один ассист за 13 матчей во всех турнирах.

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В статье: Заря (Луганск) Алаххьяр Сайадманеш
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Источник:
fotospor.com

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Комментарии (4)
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ascent (Луксор)
21.02.2021 в 17:36
Зато 14 клубов...
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янковский ян (Запорожье)
21.02.2021 в 16:13
Пиз...т.
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lucky_guy
21.02.2021 в 15:41
А жаль, парень хорошо бегать начал
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ukatan (Харьковская обл.)
21.02.2021 в 17:06
Согласен. Не самое плохое было бы приобретение.
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