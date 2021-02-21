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Коноплянка и Тете в старте на матч Шахтера против Руха

Премьер-лига
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Лишь две смены от Луиша Каштру после предыдущего поединка

Коноплянка и Тете в старте на матч Шахтера против Руха

ФК Шахтар

Новина українською

В рамках 15-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Рух" на Олимпийском. Наставник дончан Луиш Каштру определился со стартовым составом на игру:

Трубин - Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко - Алан Патрик, Степаненко (К) - Тете, Марлос, Коноплянка - Мораес.

Отметим, что по сравнению с матчем против "Маккаби Тель-Авив" в Лиге Европы, произошли лишь два изменения: вместо Тайсона - Коноплянка и вместо Соломона - Тете.

Поединок между командами начнется в 17:00. Текстовую трансляцию матча Вы можете посмотреть здесь.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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