Коноплянка и Тете в старте на матч Шахтера против Руха

В рамках 15-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Рух" на Олимпийском. Наставник дончан Луиш Каштру определился со стартовым составом на игру:

Трубин - Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко - Алан Патрик, Степаненко (К) - Тете, Марлос, Коноплянка - Мораес.

⚒ Наш склад на матч із «Рухом» у Києві ????



Стежте за першою домашньою грою 2021 року #ШахтарРух онлайн: https://t.co/pMx8TE0h9F.



???? Дивіться пряму трансляцію на каналі «Футбол 1». pic.twitter.com/9P69kfqiAE — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 21, 2021

Отметим, что по сравнению с матчем против "Маккаби Тель-Авив" в Лиге Европы, произошли лишь два изменения: вместо Тайсона - Коноплянка и вместо Соломона - Тете.