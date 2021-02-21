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Марлос проведет свой 250 поединок за Шахтер
К десятке рекордсменов совсем немного
Донецкий "Шахтер" примет львовский "Рух" в матче чемпионата Украины. В
⚒ 250 матчів за «Шахтар»! Вітаємо, Марлосе! ???????? pic.twitter.com/0AGUlAySGM— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 21, 2021
Среди игроков-рекордсменов "Шахтера" по выступлениям он расположился на 12 позиции. Чтобы войти в десятку ему нужно обогнать 11-го Развана Раца (254) и 10-го Жадсона (259).
За это количество матчей он записал в свой актив 71 гол и 57 ассистов. С командой он вместе с 2014 года - тогда Марлос перешел из харьковского "Металлиста" за 8 млн евро.
За шесть сезонов в составе "горняков" бразильский украинец завоевал 11 трофеев: по четыре победы в УПЛ и Кубка Украины и еще три в Суперкубке Украины.
Контракт 32-летнего футболиста с клубом действителен до конца этого года. Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро.
Текстовую трансляцию матча "Шахтер" - "Рух" Вы можете посмотреть
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