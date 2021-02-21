Марлос проведет свой 250 поединок за Шахтер

Донецкий "Шахтер" примет львовский "Рух" в матче чемпионата Украины. В стартовом составе "горняков" появится полузащитник Марлос, для которого эта игра станет 250-й в оранжево-черной футболке.

⚒ 250 матчів за «Шахтар»! Вітаємо, Марлосе! ???????? pic.twitter.com/0AGUlAySGM — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 21, 2021

Среди игроков-рекордсменов "Шахтера" по выступлениям он расположился на 12 позиции. Чтобы войти в десятку ему нужно обогнать 11-го Развана Раца (254) и 10-го Жадсона (259).

За это количество матчей он записал в свой актив 71 гол и 57 ассистов. С командой он вместе с 2014 года - тогда Марлос перешел из харьковского "Металлиста" за 8 млн евро.

За шесть сезонов в составе "горняков" бразильский украинец завоевал 11 трофеев: по четыре победы в УПЛ и Кубка Украины и еще три в Суперкубке Украины.

Контракт 32-летнего футболиста с клубом действителен до конца этого года. Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн ​​евро.