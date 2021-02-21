Шахтер - Рух 2:0. Сопротивлялись 45 минут

Владелец "Руха" Григорий Козловский - человек, который любит футбол и собственную команду. Он часто попадает в объектив камер во время домашних матчей своего клуба. Что интересно, после выхода в УПЛ, он так и не решался посещать стадионы за пределами Львова, однако, сегодня он перешагнул через себя и отправился в Киев, чтобы поддержать свой коллектив в игре против "Шахтера". К сожалению для гостей, первый выезд вышел комом.

Луиш Каштру не вчитывался в наш анонс к данной игре, в котором мы прогнозировали серьезную ротацию, сделав лишь две замены в сравнении с матчем против "Колоса". В старте вышли Тете и Корниенко, точно так же как и Патрик с Марлосом, истратившие немало сил в Израиле. Выбор не оправдал себя, было видно, что лидерам "горняков" непросто давалась игра. Иван Федык сегодня доверил правый фланг Гагуну, в надежде на скорость фулбека при контратаках.

Для "Шахтера" сегодня был не просто первый домашний матч в 2021-м году. Благодаря возвращению адаптивного карантина, клубы УПЛ, которые не находятся в красной зоне, получили право вновь открыть трибуны для болельщиков. Событие в эпоху COVID-19 грандиозное, вот только "горняки" не особо планировали играть на радость зрителей. Команда Каштру лишь изредка выкладывалась в первой половине, успев еще и допустить немалое количество ошибок в обороне. Проблемы были как в опорной зоне, так и в центре защиты, где выпадали Степаненко и Витао. Однако, свой гол "Шахтер" нашел, наказав "Рух" за ошибку сзади. Получивший мяч, Марлос увидел свободную зону и забегающего туда Тете. Это все, что было необходимо. Последовал пас на юного вингера, который элегантно усадил Бандуру движением левой ноги, а правой отправил круглого в пустые. Шла девятая минута.

Гости смотрелись лучше. Хотя не так. Гости играли лучше, чем мы ожидали до матча. Были и скорость, и агрессия, и хорошая игра на флангах. Вот только беда - огромная проблема в завершающей стадии. Как бы сильно Григорий Козловский не нахваливал Кухаревича, свои два момента в начале и в середине первой половины он должен был реализовывать. Свой шанс также упустил и Климчук, пробив мимо дальней штанги. Уже немало, как для 45 минут в игре против чемпиона. Пусть и против ленивого чемпиона.

"Рух" немного испугался своей прыти, потеряв задор во втором тайме. "Шахтер" продолжил контролировать мяч, но вот оборону хозяев львовяне перестали тревожить быстрыми выпадами. Такой стиль соперника очень удобен для "горняков", особенно когда команда ведет в счете. В неторопливом темпе хозяева создали несколько моментов, после чего смогли свое преимущество укрепить. Не обошлось дело без ВАР, благодаря которому арбитр углядел нарушение в штрафной против Витао во время подачи стандарта. Ситуация неоднозначная, но главный судья свое слово сказал - пенальти. До зимы 2021-го основным пенальтистом в "Шахтере" был Виктор Коваленко, но сегодня к мячу неожиданно подошел Майкон. Бразилец, заменивший в перерыве Степаненко, пробил уверенно, не оставив и шанса Бандуре - 2:0.

После второго гола игру уже можно было заканчивать, так как ни одна из команд особо напрягаться не планировала. Ни постоянные подсказки Федыка, ни тройные замены Каштру не могли особо повлиять на происходящее. Уже в самом эндшпиле опытный Бандура покинул собственную штрафную, выбежав на перехват мяча и грубо врезался в Корниенко. Балакин во второй раз подошел к монитору и снова принял решение не в пользу гостей - красная для голкипера. Зец долго надевал голкиперскую жилетку, чтобы секунды две простоять в воротах, так как арбитр очень быстро дал финальный свисток.

Подводя итоги, можно выделить очередной матч, не самый уверенный в исполнении "Шахтера". Команда Каштру не пропускает на протяжении трех игр, вот только вопросов к обороне осталось немало. Как и к атаке, которая вновь не впечатлила. Видно, что "горнякам" тяжело дается начинать нынешний год, но провалов пока удается избежать. Ключевое слово - "пока". Что касается "Руха", то используя древнее клише, они провели два совсем разных тайма. В первом были агрессия и желание играть, во втором - лишь смирение с поражением. Ну что же, тогда и мы похвалим команду лишь наполовину, ведь за второй тайм комплиментов "Рух" не заслужил.

Фото - ФК "Шахтер"

Шахтер - Рух 2:0

Голы: Тете 9, Майкон де Андраде 60 (пен.)

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Тарас Степаненко (Майкон де Андраде 46), Жуниор Мораес (Фернандо дос Сантос Педро 76), Марлос, Тете (Манор Соломон 70), Виктор Корниенко, Алан Патрик (Маркос Антонио 70), Николай Матвиенко, Витао, Евгений Коноплянка (Тайсон 70)

Рух: Александр Бандура, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Давид Зец, Юрий Климчук (Ростислав Лях 66), Остап Притула, Марьян Мысык, Богдан Бойчук (Ростислав Русин 66), Максим Белый, Роман Карасюк (Иван Варфоломеев 89), Николай Кухаревич (Даниил Кондраков 61)

Предупреждения: Витао 32, Додо 39, Алан Патрик 55 - Николай Кухаревич 5, Остап Притула 49