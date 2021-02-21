Эксперт: Такое впечатление, что арбитр искал повода назначить пенальти в пользу Ворсклы

Хуже всего для арбитра – это когда его ошибку даже не приходится анализировать, когда она явная и очевидная даже для болельщиков, априори не являющихся профессионалами в плоскости футбольного судейства. У Дмитрия Бондаренко в матче "Ингулец" - "Ворскла" (2:2) случилась именно такая. Объясняет Мирослав Ступар.

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- В ходе игры было несколько мелких ошибок, но на них не стоит заострять внимание. Все было бы хорошо, если бы не пенальти, назначенный в ворота "Ингульца" на 76-й минуте, - говорит эксперт, экс-арбитр ФИФА. - Степанюк и Яворский в штрафной соперника вступили в борьбу и упали, но там скорее они нарушали правила, чем против них. Я не понимаю, что там мог усмотреть Бондаренко.

Более того, в конце матча, когда в штрафной "Ворсклы" Яворский пытался остановить Ситчинаву, было больше оснований для назначения одиннадцатиметрового, чем в предыдущем эпизоде ​​(ведь рука Яворского была на плече оппонента). Но Бондаренко, такое впечатление, искал повода для назначения пенальти в пользу "Ворсклы", словно бы "извиняясь" за одиннадцатиметровый, назначенный в ее ворота в первом тайме. Хотя он был справедлив, - отметил Мирослав Ступар.

Также Мирослав Иванович отметил эпизод, не повлиявший на итоговый результат матча, но демонстрирующий несовершенное владение арбитром Правилами. Дмитрий Бондаренко пренебрег Правилом 4, запрещающим игрокам находиться на поле с ювелирным украшением.

"Бондаренко назначил фол против Кане и, будучи рядом, увидел на шее игрока" Ворсклы" цепочку. Однако вместо того, чтобы заставить игрока снять ювелирное украшение, как это предусмотрено правилами, приказал скрыть его футболкой. Это против Правила четвертого, довольно элементарная ситуация, с которой арбитр не разобрался", - сказал Ступар.

Отметим, что это уже третья грубая ошибка арбитров в четырех матчах текущего тура УПЛ. Ранее неправильными решениями отличились Виктор Копиевский и Владимир Новохатний.