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Эксперт: Такое впечатление, что арбитр искал повода назначить пенальти в пользу Ворсклы

Премьер-лига
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Ингулец - Ворскла 2:2. Судейский анализ матча

Эксперт: Такое впечатление, что арбитр искал повода назначить пенальти в пользу Ворсклы

ТК Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Хуже всего для арбитра – это когда его ошибку даже не приходится анализировать, когда она явная и очевидная даже для болельщиков, априори не являющихся профессионалами в плоскости футбольного судейства. У Дмитрия Бондаренко в матче "Ингулец" - "Ворскла" (2:2) случилась именно такая. Объясняет Мирослав Ступар.

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- В ходе игры было несколько мелких ошибок, но на них не стоит заострять внимание. Все было бы хорошо, если бы не пенальти, назначенный в ворота "Ингульца" на 76-й минуте, - говорит эксперт, экс-арбитр ФИФА. - Степанюк и Яворский в штрафной соперника вступили в борьбу и упали, но там скорее они нарушали правила, чем против них. Я не понимаю, что там мог усмотреть Бондаренко.

Более того, в конце матча, когда в штрафной "Ворсклы" Яворский пытался остановить Ситчинаву, было больше оснований для назначения одиннадцатиметрового, чем в предыдущем эпизоде ​​(ведь рука Яворского была на плече оппонента). Но Бондаренко, такое впечатление, искал повода для назначения пенальти в пользу "Ворсклы", словно бы "извиняясь" за одиннадцатиметровый, назначенный в ее ворота в первом тайме. Хотя он был справедлив, - отметил Мирослав Ступар.

Также Мирослав Иванович отметил эпизод, не повлиявший на итоговый результат матча, но демонстрирующий несовершенное владение арбитром Правилами. Дмитрий Бондаренко пренебрег Правилом 4, запрещающим игрокам находиться на поле с ювелирным украшением.

"Бондаренко назначил фол против Кане и, будучи рядом, увидел на шее игрока" Ворсклы" цепочку. Однако вместо того, чтобы заставить игрока снять ювелирное украшение, как это предусмотрено правилами, приказал скрыть его футболкой. Это против Правила четвертого, довольно элементарная ситуация, с которой арбитр не разобрался", - сказал Ступар.

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Отметим, что это уже третья грубая ошибка арбитров в четырех матчах текущего тура УПЛ. Ранее неправильными решениями отличились Виктор Копиевский и Владимир Новохатний.

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В статье: Мирослав Ступар
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Комментарии (3)
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chino1961 (Сумская обл.)
21.02.2021 в 19:09
Гнать нафиг таких судей...как не тур так и ошибки...ошибки--где Мозуль..пусть уж лучьше женщины судят...раз мужики трутни блин
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Viktor Ivanjvich
21.02.2021 в 19:05
в одном матче-в каком не помню- нападающий сам упал без чьей либо помощи-арбитр назначил пенальти- ИГРОК бивший пенальти знал об этом-и просто катнул мячик в сторону ворот- ВРЯДЛИ ТАКОЕ КОГДА ТО БУДЕТ В упл- в этом эпизоде оба атакующих действительно нарушали сами правила к тому же и столкнулись оба сбив один другого НО СУДЬЯ ТО заряжен уже был ЯВНО ВЕДЬ
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usovvictor (Kharkov)
21.02.2021 в 18:55
...хоть я болел за Воркслу, но так и не понял "с какого перепугу" назначен пенальти, причем на ровном месте и +5 тоже... Иногда предпочтения судей (ошибки) довольно сильно бьют и меняют всю картину чемпионата. Вот посмотрю что еще скажут "эксперты" в "футболе". ИНТЕРЕСНО ЧТО ОНИ "УВИДЯТ" в этом драматическом моменте. Жаль конечно что Воркса в этом матче не выложила все свои лучшие кондикции, а еще этот сомнительный пенальти... Понимаю всю внутреннюю ярость Максимова, но такова реальность, ...все таки футбол есть футбол...
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