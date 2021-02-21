Динамо выйдет на игру с Десной без Попова и Шапаренко в старте, но Родригешом

"Десна" будет принимать "Динамо" на стадионе имени Валерия Лобановского в рамках 15-го тура УПЛ. Главный тренер номинальных гостей Мирча Луческу определился со стартовым составом на игру:

Бущан - Караваев, Кендзера, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Родригеш - Беседин.

Отметим, что по сравнению со стартовым составом против "Брюгге" в четверговом поединке Лиги Европы произошло три смены. В защите вместо Дениса Попова появится Александр Караваев, а Томаш Кендзера сместится в центр обороны. Также Владимир Шепелев и Жерсон Родригеш выйдут на местах Николая Шапаренко и Карлоса Де Пены соответственно.