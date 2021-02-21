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Динамо выйдет на игру с Десной без Попова и Шапаренко в старте, но Родригешом

Премьер-лига
(4 голосов)

Три изменения по сравнению с матчем Лиги Европы

Динамо выйдет на игру с Десной без Попова и Шапаренко в старте, но Родригешом

ФК Динамо

Новина українською

"Десна" будет принимать "Динамо" на стадионе имени Валерия Лобановского в рамках 15-го тура УПЛ. Главный тренер номинальных гостей Мирча Луческу определился со стартовым составом на игру:

Бущан - Караваев, Кендзера, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Родригеш - Беседин.

Отметим, что по сравнению со стартовым составом против "Брюгге" в четверговом поединке Лиги Европы произошло три смены. В защите вместо Дениса Попова появится Александр Караваев, а Томаш Кендзера сместится в центр обороны. Также Владимир Шепелев и Жерсон Родригеш выйдут на местах Николая Шапаренко и Карлоса Де Пены соответственно.

Матч между "Десной" и "Динамо" начнется в 19:30. Текстовую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ
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