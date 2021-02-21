  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Удаление и пенальти после VAR. Шахтер - Рух 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Удаление и пенальти после VAR. Шахтер - Рух 2:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Победа на классе

Удаление и пенальти после VAR. Шахтер - Рух 2:0. Видео голов и обзор матча

Олександр Приходько

Новина українською

Между матчами в Лиге Европы против "Маккаби Тель-Авив" донецкий "Шахтер" провел поединок внутреннего чемпионата. Соперником стал львовский "Рух", который находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Преимущество в поединке было на стороне "горняков", которое они воплотили в голы. Сначала Тете реализовал выход один на один, а затем Майкон ловко пробил с пенальти, которое рефери Микола Балакин назначил после просмотра видеоповтора.

Пикантности матчу придало удаление голкипера гостей Александра Бандуры, который на последних компенсированных минутах встречи сбил Виктора Корниенко вблизи своей штрафной площадки. Защитник громко кричал от боли после стыка. Отметим, что красная карточка была показана вратарю после просмотра арбитром VAR.

"Шахтер" - "Рух" 2:0

Голы: Тете 9, Майкон 60 пен.

Удаление: Александр Бандура 90+6

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...