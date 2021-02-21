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Удаление и пенальти после VAR. Шахтер - Рух 2:0. Видео голов и обзор матча
Победа на классе
Олександр Приходько
Между матчами в Лиге Европы против "Маккаби Тель-Авив" донецкий "Шахтер" провел поединок внутреннего чемпионата. Соперником стал львовский "Рух", который находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Преимущество в поединке было на стороне "горняков", которое они воплотили в голы. Сначала Тете реализовал выход один на один, а затем Майкон ловко пробил с пенальти, которое рефери Микола Балакин назначил после просмотра видеоповтора.
Пикантности матчу придало удаление голкипера гостей Александра Бандуры, который на последних компенсированных минутах встречи сбил Виктора Корниенко вблизи своей штрафной площадки. Защитник громко кричал от боли после стыка. Отметим, что красная карточка была показана вратарю после просмотра арбитром VAR.
"Шахтер" - "Рух" 2:0
Голы: Тете 9, Майкон 60 пен.
Удаление: Александр Бандура 90+6
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