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Матч Олимпик - Днепр-1 пройдет при пустых трибунах

Премьер-лига
(1 голосов)

Не все так гладко, как казалось

Матч Олимпик - Днепр-1 пройдет при пустых трибунах

Фк Олімпік

Новина українською

В понедельник, 22 февраля, "Олимпик" примет "Днепр-1" на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве при пустых трибунах. Об этом сообщается на странице хозяев в Фейсбук.

На этой неделе Кабинет Министров Украины разрешил проводить матчи с болельщиками с определенными ограничениями, которые не сможет соблюсти донецкая сторона во время завтрашнего поединка. "Олимпийцы" объяснили, что проведут матч без болельщиков по техническим причинам. Однако отметили, что все будет организовано до следующей домашней встречи команды - против "Шахтера" 6 марта.

Напомним, что поединок "Олимпик" - "Днепр-1" был перенесен с пятницы на понедельник из-за низкой температуры в Киеве. Завтра вечером в столице Украины ожидается +1...+ 2 ° С.

Дончане пока занимают восьмое место в УПЛ, в то время как днепряне - 12-е.

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В статье: Олимпик (Донецк) Днепр-1
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Источник:
Олимпик

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Комментарии (2)
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Юра с Амура (Дніпро)
21.02.2021 в 20:00
Блин, что делать? Обычно на этих дерби аншлаги...))
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ZSTV1223 (Черкаси)
21.02.2021 в 20:23
Ага, написали так наче щось змінять ці обмеження. На такі матчі зазвичай більше 50 чоловік не приходить.
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0
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