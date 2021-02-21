Каштру: Сразу после матчей ЛЧ, ЛЕ Шахтер показывает некоторые сложности

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями после победы над "Рухом" в матче 15-го тура УПЛ.

- Эта победа была легкой? Или пришлось приложить усилия?

- Нет ни одной простой победы. Когда только сейчас возвращаемся к матчам чемпионата, три дня назад играли, в пятницу прилетели, не тренировались. В субботу просто провели предыгровую тренировку. Сразу после матчей ЛЧ, ЛЕ команда показывает некоторые сложности. Так сегодня и произошло. Второй тайм был больше под нашим контролем, чем первый. В первом мы позволяли подбираться к нашим воротам, во втором этого практически не было. Третий матч, когда не пропускаем. Это хорошо. Сейчас настраиваемся на "Маккаби".

- Была в планах ротация состава? В нее входила замена Степаненко в перерыве?

- Нет, не было. Степаненко пожаловался на небольшой дискомфорт в колене, его нужно было заменить. Майкон вышел и прекрасно показал себя.

- Когда прорвет Мораеса?

- Не знаю. Без всяких сомнений, он очень много работает каждый день, чтобы это произошло. В течение матчей он тоже старается. С нападающими такое бывает. Думаю, нельзя оценивать нападающего только по тому, забивает ли он. Мораес вскрывает зоны, помогает партнерам в атаке, – рассказал Каштру.