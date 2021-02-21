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Каштру: Сразу после матчей ЛЧ, ЛЕ Шахтер показывает некоторые сложности
Наставник "горняков" подвел итоги победы над "Рухом"
shakhtar.com
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями после
- Эта победа была легкой? Или пришлось приложить усилия?
- Нет ни одной простой победы. Когда только сейчас возвращаемся к матчам чемпионата, три дня назад играли, в пятницу прилетели, не тренировались. В субботу просто провели предыгровую тренировку. Сразу после матчей ЛЧ, ЛЕ команда показывает некоторые сложности. Так сегодня и произошло. Второй тайм был больше под нашим контролем, чем первый. В первом мы позволяли подбираться к нашим воротам, во втором этого практически не было. Третий матч, когда не пропускаем. Это хорошо. Сейчас настраиваемся на "Маккаби".
- Была в планах ротация состава? В нее входила замена Степаненко в перерыве?
- Нет, не было. Степаненко пожаловался на небольшой дискомфорт в колене, его нужно было заменить. Майкон вышел и прекрасно показал себя.
- Когда прорвет Мораеса?
- Не знаю. Без всяких сомнений, он очень много работает каждый день, чтобы это произошло. В течение матчей он тоже старается. С нападающими такое бывает. Думаю, нельзя оценивать нападающего только по тому, забивает ли он. Мораес вскрывает зоны, помогает партнерам в атаке, – рассказал Каштру.
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