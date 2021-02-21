  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Каштру: Сразу после матчей ЛЧ, ЛЕ Шахтер показывает некоторые сложности
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каштру: Сразу после матчей ЛЧ, ЛЕ Шахтер показывает некоторые сложности

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "горняков" подвел итоги победы над "Рухом"

Каштру: Сразу после матчей ЛЧ, ЛЕ Шахтер показывает некоторые сложности

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями после победы над "Рухом" в матче 15-го тура УПЛ.

- Эта победа была легкой? Или пришлось приложить усилия?

- Нет ни одной простой победы. Когда только сейчас возвращаемся к матчам чемпионата, три дня назад играли, в пятницу прилетели, не тренировались. В субботу просто провели предыгровую тренировку. Сразу после матчей ЛЧ, ЛЕ команда показывает некоторые сложности. Так сегодня и произошло. Второй тайм был больше под нашим контролем, чем первый. В первом мы позволяли подбираться к нашим воротам, во втором этого практически не было. Третий матч, когда не пропускаем. Это хорошо. Сейчас настраиваемся на "Маккаби".

- Была в планах ротация состава? В нее входила замена Степаненко в перерыве?

- Нет, не было. Степаненко пожаловался на небольшой дискомфорт в колене, его нужно было заменить. Майкон вышел и прекрасно показал себя.

- Когда прорвет Мораеса?

- Не знаю. Без всяких сомнений, он очень много работает каждый день, чтобы это произошло. В течение матчей он тоже старается. С нападающими такое бывает. Думаю, нельзя оценивать нападающего только по тому, забивает ли он. Мораес вскрывает зоны, помогает партнерам в атаке, – рассказал Каштру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Como estas (Santa-Pola)
21.02.2021 в 20:36
Боже мой, что за перевод. Давайте хотя бы ссылку на оригинал..."Мораес вскрывает зоны, помогает соперникам в атаке"... каким соперникам?))
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...