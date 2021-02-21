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  4. Огонь на поле, зоопарк - на трибунах. Десна - Динамо 1:1
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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Огонь на поле, зоопарк - на трибунах. Десна - Динамо 1:1

Премьер-лига
(2 голосов)

Киев спасает ничью и удерживает лидерство в УПЛ

Огонь на поле, зоопарк - на трибунах. Десна - Динамо 1:1

Фото - Олександр Приходько

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчёт о матче появится в ближайшее время

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Виктор Матяш (Донецк)
Десна - Динамо 1:1
Гол: Филипп Будковский 53 - Виктор Цыганков 90+2 (пен.)
Десна: Евгений Паст, Павел Полегенько, Йоонас Тамм, Виталий Ермаков, Леван Арвеладзе (Андрей Гитченко 70), Владислав Калитвинцев (Егор Картушов 82), Андрей Тотовицкий, Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк (Денис Безбородько 82), Филипп Будковский (Евгений Чепурненко 90+4), Максим Имереков
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Николай Шапаренко 65), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Жерсон Родригес, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Артем Беседин (Владислав Супряга 86), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Виталий Ермаков 9, Максим Имереков 57, Леван Арвеладзе 69, Денис Безбородько 84, Денис Безбородько 87 - Артем Беседин 45+1, Жерсон Родригес 69, Виктор Цыганков 80, Виталий Миколенко 89
Удаление: Денис Безбородько 87 (вторая жёлтая)

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Комментарии (123)
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Paha (Киев)
21.02.2021 в 22:02
Ничья? Ну не проиграли и на том спасибо. Больше слов нет...
Ответить
0
0
Yurget (Чернигов)
21.02.2021 в 22:02
1. Гра бойова.2. Пенальті був.3. Результат по грі.4. Треба молитись, щоб Динамо з такою грою виграло в Брюге.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.02.2021 в 21:57
Яке там Брюгге...
Ответить
0
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
21.02.2021 в 22:01
А до речі, у Рікса підтвердили ковід-19?
Ответить
0
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
21.02.2021 в 21:55
Зимовий футбол, він такий.
Ответить
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
21.02.2021 в 21:56
Жалкий, убогий или какой?
Ответить
+1
-3
avatar
kotigorok (Чернігів)
21.02.2021 в 21:57
ілі какой...
+2
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
21.02.2021 в 21:52
Треба ще Суркісу пустити грати на Динамо Маріуполь та Інгулець (ще одних бомжів), бо недостатньо там кротів Олімпіка та Десни. Тоді трави не буде видно зовсім.
Ответить
+2
-4
avatar
ascent (Луксор)
21.02.2021 в 21:52
Эх, Заре бы столько давали пенальти бить и соперников также удаляли...
Ответить
+3
-6
avatar
kotigorok (Чернігів)
21.02.2021 в 21:58
А як там з рукою Вернидуба jr.у власному шм у грі проти Десни на 30-й. Убівают, хулігани зрєнія лішают)))
Ответить
+3
0
Пришта Литин (Київ)
21.02.2021 в 21:52
Весна прийде...)
Ответить
+2
0
DesnaUA (Чернигов)
21.02.2021 в 21:50
Вар должен быть или на всех матчах,или нигде.Сегодня в ворота ингульца левейший пеналь,без вар,Шахте тоже левый но с вар,в прошлом туре Зоря Десна ,чистый пеналь в ворота зари,нет вар...Это для избранных видимо...
Ответить
+6
0
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
21.02.2021 в 21:49
Обезьяны и снег. Безбородько. Пенальти на последних. Прекрасное шоу, спасибо командам. Счёт по игре.
Ответить
+5
-4
avatar
simargl (Чернигов)
21.02.2021 в 21:50
Тут ты прав, Безбородько реально обезьяна с гранатой. Второй матч подряд удаляется моментально... 3 минутки, что б не напрягаться )))
Ответить
+3
0
sergkir
21.02.2021 в 21:57
Так зачем его выпускают? С ним ещё воспитательную работу нужно вести
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.02.2021 в 21:58
Безбашенко.
Ответить
+1
0
sinoptik (Кииев)
21.02.2021 в 21:47
В таком футболе одна красная и один пенальти недостаточно....судья не предусмотрел....надо было еще подкинуть..минимум 2 красные ну или пеналь на крайняк еще один.
Ответить
+6
-7
avatar
simargl (Чернигов)
21.02.2021 в 21:47
С заменой Конь не угадал... в минус пошли ... без удаления не было б и пеналя.
Ответить
+5
-3
sergkir
21.02.2021 в 21:58
Конь просто везунчик
Ответить
+1
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
21.02.2021 в 21:47
Если дынамо хочет пройти Брюгге, то пусть берут с собой литр скипидара, чтобы под хвостом смазывать. Там надо будет бегать все 90+.
Ответить
+9
-5
osadob07 (жмеринка)
21.02.2021 в 21:46
поражаюсь как только бущан не помчался,когда вся команда поскакала галопом к судье.противно смотреть на это зрелище.вы лучше играйте ,а не толкайте тупо.ры лые передачи,абы навесить.ну шо адепты ДК и по вашему это игра чемпионов?
Ответить
+8
-8
avatar
kotigorok (Чернігів)
21.02.2021 в 21:47
так, скоріш за все.
Ответить
+3
-7
Wertu098 (8-2 -красота)
21.02.2021 в 21:43
Игрок прикидывает мяч,защитник останавливает его рукой,а они говорят пенальти не было)))..пхахаха слепое даунецкое быдло!!!
Ответить
+9
-9
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
21.02.2021 в 21:44
Пенальти было. Обидно что вар не на всех матчах - и это дисбаланс. Или всем или никому. Ворскла к примеру, отскочила благодаря левому пенальти! И там вара не было.. почему одни играю с а другие без?? Кто лучше а кто хуже??
Ответить
+10
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
21.02.2021 в 21:52
Вопрос к крото-уаф-у.
+4
-6
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
21.02.2021 в 21:42
Супряга за 5 мин создал больше чем уставший (или бездарный) Беседин
Ответить
+6
-6
avatar
simargl (Чернигов)
21.02.2021 в 21:44
Да. Оба ничего )))
Ответить
+7
-4
sergkir
21.02.2021 в 21:46
Супряга создал?)))
Ответить
+6
-5
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
21.02.2021 в 21:49
Да, его проход чего только достоен!! А что Беседин создал?? Ах да, них*я
+4
-2
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
21.02.2021 в 21:41
Пенальти без вопросов,но хацкевщина продолжается,опять Беседин без единого удара,опять надежда на Буяльского и Цыганкова ,опять атаки,которые заканчиваются поперечными передачами,нет это не футбол ДК.Десне нужно отдать должное,тактически грамотно.
Ответить
+15
-2
DesnaUA (Чернигов)
21.02.2021 в 21:40
А Бущан видать не обучаемый.Опять тык мык на выходе...
Ответить
+7
-3
avatar
AndrewKruk (Київ)
21.02.2021 в 21:53
И это, к сожалению правда. 2 подряд матча одни и те же ошибки.
Ответить
+4
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
21.02.2021 в 22:00
Він на виходах зовсім ніякий. Горе...
0
0
avatar
ascent (Луксор)
21.02.2021 в 21:40
Матч не смотрел, подскажите Цыганков опять судье на бяку пальчиком показывал?
Ответить
+5
-12
avatar
ascent (Луксор)
21.02.2021 в 21:41
Чего минусуете, просто скажите да или нет?
Ответить
+4
-10
Alex.696 (Немирів)
21.02.2021 в 21:42
Ні.
+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
21.02.2021 в 21:45
Все показывали )))
+3
-3
Wertu098 (8-2 -красота)
21.02.2021 в 21:45
Показывал средний палец таким даунам как ты
Ответить
+7
-7
avatar
AndrewKruk (Київ)
21.02.2021 в 21:53
Смотри матч шахтьора, там пенальти на 850.000.000%
Ответить
+2
-1
Forza INTER! (Покровск)
21.02.2021 в 21:39
Динамо желаю победы с Брюгге!
Ответить
+7
-6
Wertu098 (8-2 -красота)
21.02.2021 в 21:39
конченые глоры даунецкого чмохтаря,идите обсуждайте как сегодня судья поставил левевший пенальти в ворота Руха!!!!
Ответить
+11
-10
avatar
Siren05 (Мариуполь)
21.02.2021 в 21:38
Игра понравилась. Счёт по игре. Но в конце встречи судья поплыл. Пенальти скорее не был, чем был...
Ответить
+8
-14
avatar
scorpius (Ck)
21.02.2021 в 21:40
Представь, если бы его не поставили, что бы тут началось
Ответить
+9
-7
Alex.696 (Немирів)
21.02.2021 в 21:44
Та перестань, там залізобетонний пенальті. Переглянь повтор.
+5
-5
avatar
scorpius (Ck)
21.02.2021 в 21:49
Alex, будь внимательнее, я не говорил что он левый, а что если б его не поставили, то Пасхала бы обвинили во всех смертных грехах
+3
-1
Alex.696 (Немирів)
21.02.2021 в 21:51
Але написано з такою іронією, наче суддя всю гру допомагав киянам і, нарешті, знайшов момент. Що червона, що пенальті - безспорні.
+1
-2
avatar
scorpius (Ck)
21.02.2021 в 21:54
Вобще-то я писал без какой-либо иронии, это уже какие-то твои домыслы
+1
-2
avatar
Siren05 (Мариуполь)
21.02.2021 в 21:54
Рука была, точно. Но близкое расстояние и короткое время от момента удара до руки... Тут на усмотрение судьи. Мне такие пенальти не по душе, кто бы не играл...
Ответить
+4
-2
Alex.696 (Немирів)
21.02.2021 в 21:57
А рух руки до м'яча - то як? Перш за все - рух руки до м'яча. Якби захисник руками не махав, то й причин для пенальті не було б.
+1
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
21.02.2021 в 22:00
Если бы игрок не делал движение рукой на встречу мячу - пенальти НЕТ. Но мы видим и без ВАРа это движение. Какие могут быть обсуждения? Только для дебилов.
0
-1
grasshopper1 (Харьков)
21.02.2021 в 21:38
Сайт - треш. На главной до сих пор висит 0-1 в пользу Динамо.
Ответить
+7
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.02.2021 в 21:40
в текстовой трансляции матча мю-ньюкасл у них на 14-ю минуту было 0:2))) по факту тогда 0:0, щас - 1:1)))
Ответить
+3
-3
Acsakal (Kharkov)
21.02.2021 в 21:38
1 Динамо покуштувало того поля, на якому застряг Шахтар в минулому турі. 2 З двох сумнівних пенальті у ворота Десни Пасхал поставив лише один, на що чернігівчани не мають ображатися. 3 Дуже цікаво було би вирішувати, кому ставити технічну поразку, якби суддя зупинив матч через хуліганську поведінку вболівальників Динамо. 4 Безбородько або розумово відсталий, або грає на тоталізаторі. 5 Брюге, Брюге, Брюге...
Ответить
+10
-2
avatar
Viktor Ivanjvich
21.02.2021 в 21:44
на 3 вопрос -отвечала б ДЕСНА как хозяева-хоть это были фанаты ДК
Ответить
+1
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
21.02.2021 в 21:47
А в чому сумніви,як на мене,там і ВАР не потрібен,епізод простий,нападник прокинув захисник розвів руку і підняв на зустріч м'ячу.Які питання?
Ответить
+4
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
21.02.2021 в 21:54
Одиссей, искали причину НЕ ставить пенальти.
+1
-5
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
21.02.2021 в 22:00
Андрюша, тебе самому не стыдно такое писать?) искать лазейку победы через пенальти с, как вы любите выражаться, селом?)
+1
0
Ol-g (Одесса)
21.02.2021 в 21:38
Суркісятиське, спинка спітніла?
Ответить
+7
-9
FC Energy (Новая Каховка)
21.02.2021 в 21:37
Динамо потеряло очки, шо, опять виноват шахтёр? Или судьи?
Ответить
+12
-7
alex.belogubko (одесса)
21.02.2021 в 21:36
ДК какое Брюгге --инвалиды не едте не позортись
Ответить
+8
-6
c99baf (Харьков)
21.02.2021 в 21:40
Это будет турпоездка в Бельгию.
Ответить
+5
-3
avatar
simargl (Чернигов)
21.02.2021 в 21:36
Ожидаемо ничего ДК не показало. И это перед игрой с Брюгге настораживает. Десна упустила победу из-за перезаряженности Безбородько... "помог" , Наверное в ДК хочет перейти )))))...ну и судья Паскал, как всегда мутный . Но ничья тоже хорошо ))!!! Вперед, Чернигов!!!
Ответить
+9
-5
Forza INTER! (Покровск)
21.02.2021 в 21:35
Шахтёр-чемпион!
Ответить
+10
-9
avatar
ascent (Луксор)
21.02.2021 в 21:35
"Цыганков получает жёлтую за симуляцию и попытку растопить сердце рефери, назначив пенальти."
Ответить
+8
-10
Wertu098 (8-2 -красота)
21.02.2021 в 21:37
Толчок был ,он пенальти не выпрашивал!!..сегодня руху за прикосновение дали пенальти!!!
Ответить
+11
-8
sergkir
21.02.2021 в 21:51
Да ладно, не выпрашивал)
+1
-1
nemo69 (Ямайка)
21.02.2021 в 21:35
динамо ГРЕБАННЫЕ ИНВАЛИДЫ!
Ответить
+11
-7
c99baf (Харьков)
21.02.2021 в 21:42
Не динамо,а дНонамо.
Ответить
+3
-5
Alex.696 (Немирів)
21.02.2021 в 21:45
Хдє металіст, хдє?
+5
-5
Number13 (Мариуполь)
21.02.2021 в 21:34
ничья с Олимпиком - дадим 2 красных. летим Десне - тащите красную и пенальти. задолбали тащить эту угдк-помойку!!!!!
Ответить
+12
-13
Wertu098 (8-2 -красота)
21.02.2021 в 21:35
согласен ,сколько можно тащить даунецкую вагинальную помойку!!
Ответить
+10
-12
Oлeкcин (Н.)
21.02.2021 в 21:37
Просто Какашин, шо, снова забанили? :)
+5
-10
pilips111 (Чернигов)
21.02.2021 в 21:34
Я хренею от этих динамовских попрошаек. Ну попал мяч в руку, свистка не было, а эти игрули всё бросили и побежали выпрашивать пенальти. Судья аж перепугался. Позорища днонамовские. Играть нужно, а не так позориться. Безбородько ещё баранище, умудриться за минуту две жёлтых получить, такое впечатление, что специально. Думаю, его надо возвращать в Александрию. Десну с хорошей игрой.
Ответить
+17
-9
Ukrainian1991 (Чернигов)
21.02.2021 в 21:47
А ниче что там вторая желтая нарисованная судьей? Махают руками все, там не было и близко желтой. Накрайняк пусть бы пошел и повтор посмотрел, но нет, некогда, динамке надо +1
Ответить
+1
-5
Alex.696 (Немирів)
21.02.2021 в 21:54
Вчи матчастину. На жовту картку ВАР не переглядають. Навіть, якщо вона друга. А відмашка була 100%, питайте з своїх бовдурів, чому вони так грають.
+1
-1
аалекс ( Крым)
21.02.2021 в 21:34
Многовато сумбура, но игра понравилась. Киевлянам очень тяжело даются матчи против Десны. Командам спасибо.
Ответить
+11
-7
avatar
scorpius (Ck)
21.02.2021 в 21:33
Жаль Десна не довела до победы, но и так тоже хорошо.
Ответить
+13
-8
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
21.02.2021 в 21:33
Отскочили засранцы, но в четверг раком поставят, я ведёрко вазелина вам на игру отправлю.
Ответить
+17
-11
avatar
simargl (Чернигов)
21.02.2021 в 21:39
Мало ведерка)))
Ответить
+5
-5
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
21.02.2021 в 21:33
Ничью спасает не Киев а судья.Позор сплошной.Не многим удаётся доиграть матч с киянами в полном составе м не заработать пенальти!
Ответить
+15
-12
Arsenals (Днепр)
21.02.2021 в 21:33
это точно
Ответить
+9
-7
avatar
anonimus (Київ)
21.02.2021 в 21:34
Є по фактам притензії, чи аби по3,14зідти?
Ответить
+10
-9
avatar
anonimus (Київ)
21.02.2021 в 21:34
2 ЖК - заслужені, пенальті - 100%. Передивись пенальті, який кротам поставили.
Ответить
+11
-10
Arsenals (Днепр)
21.02.2021 в 21:38
Та вы так с 90-х играете дурень дыровский или шубы по факту напомнить!!!
+6
-7
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
21.02.2021 в 21:39
Согласен, 2я желтая заслужено. Но на повторе отмашка была но не в лицо, а Мыколенко включил Степаненко
+5
-4
avatar
AndrewKruk (Київ)
21.02.2021 в 21:42
Arsenals (Днепр), ты х-й из рта выйми, а потом начинай гавкать
+3
-3
Acsakal (Kharkov)
21.02.2021 в 21:49
Рука опушена, в природному положенні. Мяч влучив в неї від ноги киянина з відстані в 1,5 м. Устигнути її прибрати було просто фізично неможливо. Пасхал тупо злякався вболівальників Динамо, які останні 20 хвилин гри закидували його сніжками. І так, дійсно. Пенальті у ворота Руха на користь Шахтаря теж був лівим. Але він не вплинув на результат.
+2
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
21.02.2021 в 21:56
Acsakal, руху руки до м'яча тобі не видно? Тоді окуляри купи. Або я можу надіслати.
+1
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
21.02.2021 в 21:32
У Десны один удар в ворота и гол...и два тайма автобус
Ответить
+14
-10
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
21.02.2021 в 21:40
3 тайма автобус. И ещё штанга была
Ответить
+4
-2
avatar
simargl (Чернигов)
21.02.2021 в 21:41
Отскочили и радуйся . Жди четверг.
Ответить
+4
-5
Alex.696 (Немирів)
21.02.2021 в 21:47
А вам і чекати нема чого. Єврокубки прос.али, тепер іншим того ж бажаєте. Це так файно, а потім плачете, чому проти вас на євроарені вболівають.
+1
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.02.2021 в 21:32
Хороша гра. Побільше б таких ігор в чемпіонаті.
Ответить
+11
-3
Wertu098 (8-2 -красота)
21.02.2021 в 21:31
Пенальти 100%,это только чмохтарю дают бить левые пенальти!!!
Ответить
+12
-14
avatar
Kolibri (Киевоград)
21.02.2021 в 21:31
Не успели назначить два пеналя, и удалить побольше....
Ответить
+12
-16
Wertu098 (8-2 -красота)
21.02.2021 в 21:32
Иди реви
Ответить
+9
-15
avatar
Dany_Red (Харьков)
21.02.2021 в 21:31
Мені здається, що Динамо не пройде Брюге та не виграє чемпіонат
Ответить
+13
-7
c99baf (Харьков)
21.02.2021 в 21:33
Это не только тебе кажется...
Ответить
+14
-7
Arsenals (Днепр)
21.02.2021 в 21:34
+2
-4
Number13 (Мариуполь)
21.02.2021 в 21:36
и это будет справедливо!
Ответить
+7
-6
avatar
AndrewKruk (Київ)
21.02.2021 в 21:57
Number13, справедливо - это когда фк подстилка окажется во 2-ой лиге (как минимум).
+1
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
21.02.2021 в 21:31
Що ж вчергове з надривом, а не класом, та без перемоги
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+9
-2
C_Ballack (Днепр)
21.02.2021 в 21:31
Не видел более быдлячих болельщиков чем у полярных сов. Без разбору и в своих, и в чужих... Фу чмошники
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+16
-10
Oлeкcин (Н.)
21.02.2021 в 21:31
Цыгано нэ зможэ - суддя допоможэ :(
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+14
-15
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AndrewKruk (Київ)
21.02.2021 в 21:32
Ну да, полярная Oлeкcин курица не согласна, ведь есть методичка
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+10
-12
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AndrewKruk (Київ)
21.02.2021 в 21:31
У ДК видно потенциал, на лучшем поле думаю показали бы лучше. Десна кроме 3 выходов в контру, показала еще как умеет бить соперников, и корчится от невидимых фолов. Ничья в пользу шахтьора.
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+10
-16
Arsenals (Днепр)
21.02.2021 в 21:35
это ты Мыколенке привет передай - дыровский дурень!!!!
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+8
-7
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AndrewKruk (Київ)
21.02.2021 в 21:38
Arsenals , "дыровский дурень" - у тебя в зеркале. Там же передай привет ДЕБИЛУ Arsenal. Вам вдвоем будет весело.
+6
-10
аалекс ( Крым)
21.02.2021 в 21:36
А Динамо прям супер комбинации проводило. Будьте объективны, игра ничейная.
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+8
-5
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AndrewKruk (Київ)
21.02.2021 в 21:39
Разговаривать об объективности с тем, кто о ней ничего не знает, глуповато для меня.
+4
-6
Arsenals (Днепр)
21.02.2021 в 21:40
Бомбит совушка
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+5
-5
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AndrewKruk (Київ)
21.02.2021 в 21:58
Бамбит то как раз кротов, посмотри - всю ветку загадили. А на ветке шахтьора - несчатсных 24 комента. Сказал бы "делай выводы", но по твоим высерам понимаю что мозгов то у тебя нет.
+1
0
Лекарь (село Дарница)
21.02.2021 в 21:30
С такой игрой и, особенно, с такой реализацией в матче против Брюгге ничего не светит.
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+8
-1
avatar
simargl (Чернигов)
21.02.2021 в 21:30
Обидно. Упустили победу из за дурака...
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+15
-6
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
21.02.2021 в 21:34
В U-21 его.
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+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
21.02.2021 в 21:43
Навсегда !!!))))
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
21.02.2021 в 21:30
Помогите для Динамо!!! Подтяните!!!
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+11
-13
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Viktor Ivanjvich
21.02.2021 в 21:29
можно медведей научить ездить на велосипеде-даже дольше ездить но нельзя научить его ремонтировать
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+5
-6
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Viktor Ivanjvich
21.02.2021 в 21:46
а чего МИНУСЫ я то про медведей- а ВЫ про кого подумали
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+1
-2
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Просто Толик (Одесса)
21.02.2021 в 21:29
Обезьяна произошла от фанатов ха-ха-ха
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+13
-7
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vasa pupkis (Киев)
21.02.2021 в 21:29
нас(ос)кулили на ничейку)))
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+8
-8
Sneg SD (Умань)
21.02.2021 в 21:28
таких (бидло) вболівальників як у ДК краще і надалі не пускати на стадіони
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+20
-7
Oлeкcин (Н.)
21.02.2021 в 21:31
Полярные петухи, сэр!
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+14
-10


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