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Огонь на поле, зоопарк - на трибунах. Десна - Динамо 1:1
Киев спасает ничью и удерживает лидерство в УПЛ
Фото - Олександр Приходько
Отчёт о матче появится в ближайшее время
Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Виктор Матяш (Донецк)
Десна - Динамо 1:1
Гол: Филипп Будковский 53 - Виктор Цыганков 90+2 (пен.)
Десна: Евгений Паст, Павел Полегенько, Йоонас Тамм, Виталий Ермаков, Леван Арвеладзе (Андрей Гитченко 70), Владислав Калитвинцев (Егор Картушов 82), Андрей Тотовицкий, Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк (Денис Безбородько 82), Филипп Будковский (Евгений Чепурненко 90+4), Максим Имереков
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Николай Шапаренко 65), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Жерсон Родригес, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Артем Беседин (Владислав Супряга 86), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Виталий Ермаков 9, Максим Имереков 57, Леван Арвеладзе 69, Денис Безбородько 84, Денис Безбородько 87 - Артем Беседин 45+1, Жерсон Родригес 69, Виктор Цыганков 80, Виталий Миколенко 89
Удаление: Денис Безбородько 87 (вторая жёлтая)
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