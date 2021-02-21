Десна - Динамо 1:1. Обзор матча и видео голов

В матче 15-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" сыграла вничью с киевским "Динамо". Счет в матча открыл форвард номинальных хозяев Филипп Будковский - на 53-й минуте встречи. А в самой концовке встречи вингер столичной команды Виктор Цыганков вырвал ничью для динамовцев, реализовав пенальти на 2-й компенсированной минуте. Подопечные Мирчи Луческу сохраняют первую позицию в турнирной таблице УПЛ, но отрыв от донецкого "Шахтера" составляет всего лишь одно очко. В свою очередь команда Александра Рябоконя имеет в своем активе 24 очка и замыкает четверку лучших.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Виктор Матяш (Донецк)

Десна - Динамо 1:1

Гол: Филипп Будковский 53 - Виктор Цыганков 90+2 (пен.)

Десна: Евгений Паст, Павел Полегенько, Йоонас Тамм, Виталий Ермаков, Леван Арвеладзе (Андрей Гитченко 70), Владислав Калитвинцев (Егор Картушов 82), Андрей Тотовицкий, Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк (Денис Безбородько 82), Филипп Будковский (Евгений Чепурненко 90+4), Максим Имереков

Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Николай Шапаренко 65), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Жерсон Родригес, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Артем Беседин (Владислав Супряга 86), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Виталий Ермаков 9, Максим Имереков 57, Леван Арвеладзе 69, Денис Безбородько 84, Денис Безбородько 87 - Артем Беседин 45+1, Жерсон Родригес 69, Виктор Цыганков 80, Виталий Миколенко 89

Удаление: Денис Безбородько 87 (вторая жёлтая)