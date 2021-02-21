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Рябоконь: Результатом довольны, ведь это ничья против Динамо на их стадионе
Наставник черниговской команды подвел итоги ничьи с "Динамо"
Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал
- Прежде всего, понравилась атмосфера матча. Очень приятно, что болельщики наконец возвращаются на стадионы. Что касается игры нашей команды, то мы достаточно хорошо двигались, проделали большой объем беговой работы. Я бы сказал, что мы хорошо готовы физически и не уступали динамовцам в атлетическом плане. В целом игрой и результатом можем быть довольны. Как иначе, ведь это ничья против "Динамо" на их стадионе. Без лукавства - это положительный для нас результат.
- Когда "Десна" уже сможет играть на своем стадионе?
- Надеемся, через тур. Следующий матч с "Ингульцом" мы тоже проведем на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. А потом, надеюсь, будем играть на своем стадионе.
Когда матчи проходят без болельщиков, то особой разницы нет, на каком поле играть - дома или на выезде. Но когда вход болельщикам уже разрешен, хоть и на 50%, то, конечно, лучше играть дома.
- Александр Дмитриевич, поздравляем с днем рождения! Сегодня на матче были ваши болельщики, которые тоже вас приветствовали. Насколько возвращение болельщиков важно для вас и для команды?
- Спасибо. Я слышал болельщиков и чувствовал их поддержку. Возвращение зрителей - это самое важное для нас всех: для нашей и других команд, а также для всех, кто работает на футболе. Совсем другая атмосфера.
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