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Луческу: Мы доминировали весь матч, я не видел усталости у наших игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник киевлян подвел итоги ничьи с черниговской командой

Луческу: Мы доминировали весь матч, я не видел усталости у наших игроков

ФК "Динамо"

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничью с черниговской "Десной" в матче 15-го тура УПЛ.

- В чем основная причина сегодняшних трудностей: истощение после матча с "Брюгге" или сила команды "Десна"?

- Я очень доволен нашими игроками и тем, как они сыграли. Мы доминировали на протяжении всего матча, я не видел усталости у наших футболистов. Нам противостояла очень мощная в физическом плане команда, у которой атлетичные игроки. Соперники играли длинными передачами за спины нашим защитникам. Мы знали, что это будет так. Но одна наша ошибка стоила гола. Мы старались играть в футбол, создали хорошие моменты для взятия ворот и, считаю, заслуживали победы.

У "Десны" было очень много тактических фолов, которые прерывали наши атаки. Непонятно, почему было продемонстрировано так мало карточек. Все эти моменты нервировали игроков и разрушали наши быстрые атаки.

Кроме того, поле было сложным для игры в футбол. Соперники очень долго вводили мяч в игру, было много пауз, которые пропускались арбитрами. Считаю, ко второму тайму надо было компенсировать не пять, а как минимум десять минут.

- С чем связано отсутствие в заявке Дениса Попова?

- Он был нам нужен в этой игре, тем более, Денис хорошо играет на втором этаже и мог бы побороться с Будковским. Но нужно было его сохранить на ответный матч с "Брюгге", после первой игры Попов почувствовал боль в мышцах.

После матча с "Брюгге" нужно было поменять 4-5 игроков, но, к сожалению, травмы Попова, Андриевского, Вербича не позволили сделать такую ротацию. Но даже в этих условиях у нас было 7-8 хороших моментов для взятия ворот.

Я многого не понимаю. Например, почему Цыганков получил предупреждение. Он попал в тиски в штрафной площадке "Десны". Да, не любое падение в штрафной – это пенальти, но ведь футболист может просто упасть в борьбе, футбол – это контактный вид спорта. Цыганков не просил пенальти. Так зачем нужно было давать ему эту карточку?

За что желтую карточку получил Миколенко? За то, что хотел скорее ввести мяч в игру и нервничал, потому что игроки соперников постоянно прерывали матч? Он не протестовал, а просто ударил мячом в землю.

Зачем нам дают так много предупреждений? Мы ведь не команда, которая постоянно нарушает дисциплину и играет грубо. Сейчас у нас набралось уже шесть игроков, которые "висят" на карточках. Мы не тянем время, не совершаем тактических фолов. Это непонятная ситуация. Мы – команда, которая хочет играть в атакующий футбол.

Мне кажется, что нас наказывают больше, чем нужно. Это мое мнение. Наверное, правила поменялись, и я об этом не знаю.

- Сегодня Александр Тымчик появился в заявке после длительного отсутствия. Как оцените его готовность?

- Очень сложно ввести в игру Тымчика, ведь он был единственным в сегодняшней заявке, кто не играл на сборах, а только тренировался. К тому же, поля сейчас очень сложные, и в таких условиях ему нужно подождать, пока придет весна и поля "отойдут".

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В статье: Мирча Луческу Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
21.02.2021 в 23:44
Пфффф.......
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