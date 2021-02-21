Пасхал будет претендовать на звание лучшего арбитра тура. С судейством матча Десна - Динамо он справился

Последний матч 2020-го года Игорь Пасхал провел крайне неудачно. Из четырех важных судейских решений в поединке "Динамо" - "Колос" (2:2 ) ни одного правильного, по мнению наших судейских экспертов, не было. Игорь Пасхал растерялся и никак не реагировал даже на самовольный выход на поле, а затем и уход с него в подтрибунное помещении, тренера одной из команд. В нашем прекрасном Комитете арбитров УАФ не принято публично анализировать действия рефери, и какие последствия та игра имела для Игоря Пасхала – загадка.

Однако со своей стороны можем говорить, что уроки опытный рефери вынес. Ведь в двух первых турах УПЛ 2021-го года он получил назначения на весьма сложные поединки и в обоих случаях отработал весьма качественно. После матча "Колос" - "Шахтер" наши судейские эксперты хвалили Пасхала за настойчивость, решительность, за то, что не поддался влиянию арбитра ВАР Романова и не назначил пенальти в ворота "Шахтера" на последних минутах. Сейчас же хвалить Пасхала нужно за решения, принятые в матче "Десна" - "Динамо" (1:1).

Вторая желтая Безбородько никакая не дискуссионная, не 50/50, это чистая желтая карточка за отмашку. В этом же туре за отмашку предупреждение получил Шахаб, а его одноклубник Жуниор Рейс не получил, что было признано судейскими экспертами как ошибочное решение арбитра Новохатнего.

Желтая Виктору Цыганкову за симуляцию на 80-й минуте, наверное, закономерна. Наконец, пенальти, назначенный за игру рукой Гитченко в своей штрафной на компенсированных минутах, также не вызывает сомнений.

На сайте мы разбирали пенальти, назначенный Копиевским в ​​матче "Львов" - "Колос", когда мяч прилетел в руку Новаку от собственной ноги (это не пенальти). Здесь также отскок от ноги, но от ноги игрока чужой команды. Рука Гитченко не была в естественном положении и делала движение по направлению к мячу. Закономерное решение.

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Но есть небольшие нюансы. Эксперт Сергей Шебек убежден, что Гитченко должен был получить по итогам этого эпизода желтую карточку. К тому же эксперта смущает тот факт, что Пасхал не сразу указал на "точку", а только после просмотра ВАРа. Хотя здесь можно дискутировать: ВАР для того и нужен, чтобы корректировать действия арбитра в поле. Проблема не в том, что те или иные судьи принимают решения не без помощи ВАРа, проблема в том, что ВАР работает не на каждом поединке. Поэтому все участники турнира не в равных условиях. И кто-то страдает. Пример – на соседней "ветке", где речь >>> идет о несправедливом одиннадцатиметровом в ворота "Ингульца".

По итогам прошлого тура Игорь Пасхал был признан лучшим арбитром игрового дня в УПЛ. Претендовать на награду этот рефери будет и сейчас.