  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пасхал будет претендовать на звание лучшего арбитра тура. С судейством матча Десна - Динамо он справился
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пасхал будет претендовать на звание лучшего арбитра тура. С судейством матча Десна - Динамо он справился

Премьер-лига
(2 голосов)

Десна - Динамо 1:1. Судейский анализ матча

Пасхал будет претендовать на звание лучшего арбитра тура. С судейством матча Десна - Динамо он справился

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Последний матч 2020-го года Игорь Пасхал провел крайне неудачно. Из четырех важных судейских решений в поединке "Динамо" - "Колос" (2:2 ) ни одного правильного, по мнению наших судейских экспертов, не было. Игорь Пасхал растерялся и никак не реагировал даже на самовольный выход на поле, а затем и уход с него в подтрибунное помещении, тренера одной из команд. В нашем прекрасном Комитете арбитров УАФ не принято публично анализировать действия рефери, и какие последствия та игра имела для Игоря Пасхала – загадка.

Читайте такжеМимо кассы. Ни одно из ключевых судейских решений в матче Динамо - Колос не было правильным

Читайте такжеМирча-пешеход. Еще одно подтверждение растерянности арбитра матча Динамо - Колос

Пасхал будет претендовать на звание лучшего арбитра тура. С судейством матча Десна - Динамо он справился - изображение 1

Однако со своей стороны можем говорить, что уроки опытный рефери вынес. Ведь в двух первых турах УПЛ 2021-го года он получил назначения на весьма сложные поединки и в обоих случаях отработал весьма качественно. После матча "Колос" - "Шахтер" наши судейские эксперты хвалили Пасхала за настойчивость, решительность, за то, что не поддался влиянию арбитра ВАР Романова и не назначил пенальти в ворота "Шахтера" на последних минутах. Сейчас же хвалить Пасхала нужно за решения, принятые в матче "Десна" - "Динамо" (1:1).

Читайте такжеКолос - Шахтер. Арбитр ВАР Романов провоцировал Пасхала на грубую ошибку. Но судья в поле правильно настоял на своем

Вторая желтая Безбородько никакая не дискуссионная, не 50/50, это чистая желтая карточка за отмашку. В этом же туре за отмашку предупреждение получил Шахаб, а его одноклубник Жуниор Рейс не получил, что было признано судейскими экспертами как ошибочное решение арбитра Новохатнего.

Читайте такжеМариуполь - Заря. Непоследовательность арбитра обусловила результативную ошибку в пользу команды Скрипника

Желтая Виктору Цыганкову за симуляцию на 80-й минуте, наверное, закономерна. Наконец, пенальти, назначенный за игру рукой Гитченко в своей штрафной на компенсированных минутах, также не вызывает сомнений.

На сайте мы разбирали пенальти, назначенный Копиевским в ​​матче "Львов" - "Колос", когда мяч прилетел в руку Новаку от собственной ноги (это не пенальти). Здесь также отскок от ноги, но от ноги игрока чужой команды. Рука Гитченко не была в естественном положении и делала движение по направлению к мячу. Закономерное решение.

Читайте такжеОшибка арбитра Копиевского: пенальти не назначают за попадание мяча в руку от ступни этого же игрока

Но есть небольшие нюансы. Эксперт Сергей Шебек убежден, что Гитченко должен был получить по итогам этого эпизода желтую карточку. К тому же эксперта смущает тот факт, что Пасхал не сразу указал на "точку", а только после просмотра ВАРа. Хотя здесь можно дискутировать: ВАР для того и нужен, чтобы корректировать действия арбитра в поле. Проблема не в том, что те или иные судьи принимают решения не без помощи ВАРа, проблема в том, что ВАР работает не на каждом поединке. Поэтому все участники турнира не в равных условиях. И кто-то страдает. Пример – на соседней "ветке", где речь >>> идет о несправедливом одиннадцатиметровом в ворота "Ингульца".

Пасхал будет претендовать на звание лучшего арбитра тура. С судейством матча Десна - Динамо он справился - изображение 2

По итогам прошлого тура Игорь Пасхал был признан лучшим арбитром игрового дня в УПЛ. Претендовать на награду этот рефери будет и сейчас.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Пасхал
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
таврия19752009 (симферополь)
21.02.2021 в 23:44
А если 3 пенальти дал то еще и шубу получил бы
Ответить
+1
-1
Piter (Полтава)
21.02.2021 в 23:32
якби дав два пеналя у бік десни - був би героєм україни, нобелевським лауреатом, ким ше?
Ответить
+1
-1
Maugli (Джунгли Африки)
21.02.2021 в 23:24
Пересмотрите эпизод с карточкой Цыганкову. Его рукой разве не задерживали? Ладно, нет пенальти. Но жёлтая за что, умники?
Ответить
+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
21.02.2021 в 23:15
Спас Динамо. Молодец, шубу получит )))
Ответить
+2
-5
Лекарь (село Дарница)
21.02.2021 в 23:59
Я бы на вашем месте признал, что ваша команда задействовала автобусный парк в этой игре. Десна никак не заслужила победу и ничего сказать, кроме глупеньких подколочек, вы не можете.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...