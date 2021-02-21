Каштру: Вне всяких сомнений, УПЛ намного важнее за Лигу Европы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями после победы над львовским "Рухом" в матче 15-го туру УПЛ.

– Что сейчас важнее: Лига Европы или чемпионат?

– Вне всяких сомнений, чемпионат намного важнее, несмотря на то, что мы также отдаем большую важность Лиге Европы. Но если говорить об иерархии, наверное, важнее чемпионат.

– Насколько сегодняшний состав "Шахтера" был сориентирован на предстоящий матч с "Маккаби" ТА?

– Конечно, думаем об игре с "Маккаби". Сейчас были сборы, а перед этим – отпуск. И еще практически не было официальных матчей. Конечно, я проводил определенную ротацию, потому что мы должны и восстанавливать некоторых футболистов. К сегодняшнему поединку мы поменяли троих, в течение матча провели все замены. Будем проводить такие изменения, потому что выбор очень велик. Все же это начало второй части сезона, не стоит об этом забывать, игроки накапливают усталость и еще не в своей топовой форме. Поэтому мы всегда будем проводить замены такого типа, думая о следующих матчах.