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Каштру: Вне всяких сомнений, УПЛ намного важнее за Лигу Европы

Премьер-лига
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Наставник "горняков" считает, что победа в чемпионате - главный приоритет

Каштру: Вне всяких сомнений, УПЛ намного важнее за Лигу Европы

ФК "Шахтар"

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями после победы над львовским "Рухом" в матче 15-го туру УПЛ.

– Что сейчас важнее: Лига Европы или чемпионат?

– Вне всяких сомнений, чемпионат намного важнее, несмотря на то, что мы также отдаем большую важность Лиге Европы. Но если говорить об иерархии, наверное, важнее чемпионат.

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– Насколько сегодняшний состав "Шахтера" был сориентирован на предстоящий матч с "Маккаби" ТА?

– Конечно, думаем об игре с "Маккаби". Сейчас были сборы, а перед этим – отпуск. И еще практически не было официальных матчей. Конечно, я проводил определенную ротацию, потому что мы должны и восстанавливать некоторых футболистов. К сегодняшнему поединку мы поменяли троих, в течение матча провели все замены. Будем проводить такие изменения, потому что выбор очень велик. Все же это начало второй части сезона, не стоит об этом забывать, игроки накапливают усталость и еще не в своей топовой форме. Поэтому мы всегда будем проводить замены такого типа, думая о следующих матчах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Луиш Каштру
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Источник:
ФК "Шахтер"

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