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Предупреждение за мову. УАФ рассмотрит инцидент в матче Львов - Колос

Премьер-лига
(2 голосов)

После получение уведомления главный тренер "Львова" получил желтую карточку

Предупреждение за мову. УАФ рассмотрит инцидент в матче Львов - Колос

Новина українською

Комитет УАФ по этике и честной игре начал проверку инцидента, который возник в матче 15-го тура УПЛ "Львов" - "Колос".

На 67-й минуте арбитр матча Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Виталий Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке.

Комитетом будет опрошены свидетели и исследованы другие имеющиеся материалы с целью выяснения всех обстоятельств этого эпизода и соблюдение Кодекса этики и честной игры.

Напомним, что в рамках 15-го тура чемпионата Украины "Колос" на выезде обыграл "Львов" со счетом 2:0.

Языковой вопрос в УПЛ. Комитет УАФ по этике и честной игре проверит инцидент в матче Львов - Колос

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В статье: Колос (Ковалевка) ПФК Львов
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Источник:
УАФ

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