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Рябоконь - о пенальти в матче с Динамо: К VAR нужно прибегать в крайних случаях
Без него динамичнее и веселее
фото - Динамо Киев
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал ничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 15-го тура УПЛ.
"Ничья с такой командой как Динамо Киев, как бы не складывалась игра, это положительный результат. Последнего паса всегда не хватает, но в целом ребята хорошо двигались, сражались. В целом игрой доволен, но как обычно ложка дегтя должна быть. Это о случае с пенальти. Скорее всего, была рука. Но думаю, что к VAR нужно прибегать в крайних случаях. Без него было динамичнее и веселее", - сказал Александр Рябоконь.
Напомним, что по итогам 15-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" находится на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 34 балла. Черниговская "Десна" занимает 4 место, в активе клуба 24 балла.
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