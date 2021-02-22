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Рябоконь - о пенальти в матче с Динамо: К VAR нужно прибегать в крайних случаях

Премьер-лига
(4 голосов)

Без него динамичнее и веселее

Рябоконь - о пенальти в матче с Динамо: К VAR нужно прибегать в крайних случаях

фото - Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал ничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 15-го тура УПЛ.

"Ничья с такой командой как Динамо Киев, как бы не складывалась игра, это положительный результат. Последнего паса всегда не хватает, но в целом ребята хорошо двигались, сражались. В целом игрой доволен, но как обычно ложка дегтя должна быть. Это о случае с пенальти. Скорее всего, была рука. Но думаю, что к VAR нужно прибегать в крайних случаях. Без него было динамичнее и веселее", - сказал Александр Рябоконь.

Напомним, что по итогам 15-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" находится на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 34 балла. Черниговская "Десна" занимает 4 место, в активе клуба 24 балла.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Рябоконь
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (11)
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AndrewKruk (Київ)
22.02.2021 в 10:05
"к VAR нужно прибегать в крайних случаях" - в этом матче арбитр смотрело ВАР ровно ОДИН раз.
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+2
0
sergkir
22.02.2021 в 09:41
Так это и есть тот крайний случай о котором ты говоришь! Или для тебя крайний с точностью вышел мяч в аут или нет нужно смотреть?
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.02.2021 в 09:08
Бред несёт. А какой же тогда крайний случай, если не при назначении/ неназначении пенальти? Чей аут или угловой что ли?)))
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+3
0
avatar
Усе буде добре (Київ)
22.02.2021 в 09:01
Погоджуюсь з Рябоконем - ВАР тільки у крайньому разі. Постійні перегляди вбивають футбол. Вчора було кілька цікавих матчів: Аталанта - Наполі, Мілан - Інтер, ПСВ - Вітнес, Астон Вілла - Лестер та ін. І скільки там було переглядів?
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+1
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.02.2021 в 09:11
Є протокол використання ВАР. Якщо немає необхідності, то не використовують. В цих матчах значить не було необхідності. А вчора вона якраз була. Так що ваша репліка недоречна.
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+3
0
avatar
Усе буде добре (Київ)
22.02.2021 в 09:30
Необхідність визначає суддя в залежності від рівня своєї кваліфікації. Якщо хтось хоче змінити український футбол на краще, то починати треба навіть не з суддів на полі, а з Комітету арбітрів УАФ.
+1
-2
Dr. House (Подолье)
22.02.2021 в 09:37
З останнім вашим реченням на рахунок Комітету арбітрів згоден. А необхідність визначає не суддя, а ситуація на полі. При чому ВАР дивитися арбітр ВАР, а потім звертається до арбітра в полі, якщо в нього є сумніви. Не було б цього моменту з рукою, то і ВАР не дивилися б.
+2
0
Хэффи (Полтава)
22.02.2021 в 08:53
Это и есть "крайний" случай
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+4
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
22.02.2021 в 08:49
Особливо коли це на "твою користь", то і взагалі не треба VAR використовувати Утім пенальті все ж таки справедливий. Перехоплення м'яча рукою було...
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.02.2021 в 09:14
Дядьку, згоден із Вами, що пенальті справедливий, просто цікаво: а якби в ворота вашої Барси такий пенальті поставили , Ви б напевно його б як завжди при пенальті не на користь Барси заперечували б?)))
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+1
-1
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Spokoyno (Киев)
22.02.2021 в 10:29
Я ж дітЛОХ! Навіть коли в останньому матчі поставили "притягнутий за вуха" пенальті не волаю ГАНЬБА засудили, а намагаюся зрозуміти ЗА ЩО? Ви побачили, чому призначили пеналь? Розкажіть. Заодно, як би сприйняли подібний у ворота Реалу. Там Каземіро наступив на ногу і нічого, а тут легкий контакт у контактному виді спорту і ...
0
0


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