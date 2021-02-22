Рябоконь - о пенальти в матче с Динамо: К VAR нужно прибегать в крайних случаях

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал ничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 15-го тура УПЛ.

"Ничья с такой командой как Динамо Киев, как бы не складывалась игра, это положительный результат. Последнего паса всегда не хватает, но в целом ребята хорошо двигались, сражались. В целом игрой доволен, но как обычно ложка дегтя должна быть. Это о случае с пенальти. Скорее всего, была рука. Но думаю, что к VAR нужно прибегать в крайних случаях. Без него было динамичнее и веселее", - сказал Александр Рябоконь.