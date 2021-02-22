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Забарный извинился за пропущенный гол в матче с Десной

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболист признает свою вину

Забарный извинился за пропущенный гол в матче с Десной

Фото - Динамо Киев

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный прокомментировал ничью с черниговской "Десной" (1:1) в матче 15-го тура Премьер-лиги. Футболист признал свою вину в пропущенном голе.

"Поле не позволяло обыграть. Мяч где-то подскочит, сложно было играть на таком газоне, комбинировать. Пропустили гол, там моя вина, я не удержал игрока. Приношу свои извинения, такое случается, с опытом это приходит. Проанализируем и будем готовиться дальше.

Болельщики на трибунах? С ними оживает футбол, мы для них играем, все для этого. Огромное спасибо им за то, что они пришли и поддержали команду.

Мысли о Брюгге?Нет, мы готовимся к каждой игре, знали, что будет сложно на таком поле, в такую погоду.

Неважно, на каком мы месте, ведь много игр впереди. Даже если бы мы отставали, мы бы боролись до конца. Хотели вырвать победу, потому что мы хотим побеждать", - сказал Забарный в интервью YouTube- каналу Динамо.

Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Динамо" сохраняют первую позицию, набрав 34 балла.

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В статье: Динамо (Киев) Илья Забарный
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