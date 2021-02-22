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Луческу: Счет 1:1 не отражает ту ситуацию, которая была на поле в матче с Десной

Премьер-лига
(5 голосов)

Наставник киевлян - о ничьей с "северянами"

Луческу: Счет 1:1 не отражает ту ситуацию, которая была на поле в матче с Десной

фото - fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением о ничьей в матче 15-го тура УПЛ с черниговской "Десной" (1:1).

"Результат 1:1 - это не тот счет, который отражает ситуацию на поле. Мы знали, как будет играть соперник, длинными передачами. Мы играли хорошо, за исключением момента с голом, когда упустили нападающего соперника. В остальном я доволен игрой моих футболистов. Было 5-6 моментов для взятия ворот и мы заслуживали победу. Но футбол есть футбол и, к сожалению, результат остался на табло", - сказал Мирча Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 10:10
Здоровенный йух на лбу вырос у Какаши, и стекает по лицу его простокваши))))))Ответить
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0
-2
Dr. House (Подолье)
22.02.2021 в 10:22
С мозгами не дружит Колибри совсем,Втирая в себя Простоквашина крем)))
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 10:04
Дедушка циган, присел на стакан!
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0
-2
Dr. House (Подолье)
22.02.2021 в 10:15
...Ну ты, Колибри, и наркоман)))
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
22.02.2021 в 10:17
Я супер-пупер крутой!!!
0
-1
Dr. House (Подолье)
22.02.2021 в 10:17
К тому же ещё и дурной...)))
+1
0


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