Луческу: Счет 1:1 не отражает ту ситуацию, которая была на поле в матче с Десной

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением о ничьей в матче 15-го тура УПЛ с черниговской "Десной" (1:1).

"Результат 1:1 - это не тот счет, который отражает ситуацию на поле. Мы знали, как будет играть соперник, длинными передачами. Мы играли хорошо, за исключением момента с голом, когда упустили нападающего соперника. В остальном я доволен игрой моих футболистов. Было 5-6 моментов для взятия ворот и мы заслуживали победу. Но футбол есть футбол и, к сожалению, результат остался на табло", - сказал Мирча Луческу.