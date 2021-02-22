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Луческу: Счет 1:1 не отражает ту ситуацию, которая была на поле в матче с Десной
Наставник киевлян - о ничьей с "северянами"
фото - fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением о ничьей в матче 15-го тура УПЛ с черниговской "Десной" (1:1).
"Результат 1:1 - это не тот счет, который отражает ситуацию на поле. Мы знали, как будет играть соперник, длинными передачами. Мы играли хорошо, за исключением момента с голом, когда упустили нападающего соперника. В остальном я доволен игрой моих футболистов. Было 5-6 моментов для взятия ворот и мы заслуживали победу. Но футбол есть футбол и, к сожалению, результат остался на табло", - сказал Мирча Луческу.
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