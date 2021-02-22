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Президент Ингульца: Селезнева и Милевского никогда не будет в моей команде – их надо забывать

Премьер-лига
(3 голосов)

Он раскритиковал украинских футболистов

Президент Ингульца: Селезнева и Милевского никогда не будет в моей команде – их надо забывать

фото - ФК Ингулец

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказался об опытных нападающих Евгение Селезневе и Артеме Милевском.

"Такие игроки, как Селезнев и Милевский никогда не будут в "Ингульце"! У нас совсем другая философия, другое отношение к футболу. Если бы это был Лысенко из "Колоса", это другой вопрос. Посмотрите, как он в свои годы относится к футболу! Ему 32, а он бежит до последней минуты, бьется на поле, рубится. Таких игроков немного, которые в таком возрасте относятся к футболу профессионально. Вот если бы к нам пришел Лысенко, я бы его взял.

Селезнева и Милевского надо забывать. Есть молодые и перспективные ребята, о которых нужно говорить. Пиар с того, что "Колос" пригласил Селезнева? Все придерживались спортивного режима, а затем полкомады начало бухать. Так разве это пиар?

"Ингулец" на слуху из-за того, что он не платит арбитрам, честно выходит на каждую игру, бьется на поле. Нас знают, как народный клуб. Вот это, я понимаю, пиар! Фишка не в том, чтобы приглашать в команду Селезнева или Милевского. Лучший пиар - выходить на поле, делать головой подкаты, рубиться и умирать! Если Селезнев и Милевский играют в футбол, то я - испанский летчик!

Пока я президент, этих игроков в "Ингульце" не будет никогда. Даже если бы нам давали даром", - сказал Поворознюк.

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В статье: Евгений Селезнев Артем Милевский Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (3)
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янковский ян (Запорожье)
22.02.2021 в 10:29
Жестко, но честно
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ещё не специалист (Кривой Рог)
22.02.2021 в 10:23
ПрАстите Селезню, он больше не будет, если не забудет...
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Dr. House (Подолье)
22.02.2021 в 10:14
Судя по морде, Поворознюк вначале хотел сказать "их надо забИвать"...)))
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