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Президент Ингульца: Селезнева и Милевского никогда не будет в моей команде – их надо забывать
Он раскритиковал украинских футболистов
фото - ФК Ингулец
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказался об опытных нападающих Евгение Селезневе и Артеме Милевском.
"Такие игроки, как Селезнев и Милевский никогда не будут в "Ингульце"! У нас совсем другая философия, другое отношение к футболу. Если бы это был Лысенко из "Колоса", это другой вопрос. Посмотрите, как он в свои годы относится к футболу! Ему 32, а он бежит до последней минуты, бьется на поле, рубится. Таких игроков немного, которые в таком возрасте относятся к футболу профессионально. Вот если бы к нам пришел Лысенко, я бы его взял.
Селезнева и Милевского надо забывать. Есть молодые и перспективные ребята, о которых нужно говорить. Пиар с того, что "Колос" пригласил Селезнева? Все придерживались спортивного режима, а затем полкомады начало бухать. Так разве это пиар?
"Ингулец" на слуху из-за того, что он не платит арбитрам, честно выходит на каждую игру, бьется на поле. Нас знают, как народный клуб. Вот это, я понимаю, пиар! Фишка не в том, чтобы приглашать в команду Селезнева или Милевского. Лучший пиар - выходить на поле, делать головой подкаты, рубиться и умирать! Если Селезнев и Милевский играют в футбол, то я - испанский летчик!
Пока я президент, этих игроков в "Ингульце" не будет никогда. Даже если бы нам давали даром", - сказал Поворознюк.
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