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Лавриненко: В матче с Ворсклой нам не хватило везения и концентрации в определенных моментах

Премьер-лига
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Наставник "Ингульца" - о ничьей с полтавским клубом

Лавриненко: В матче с Ворсклой нам не хватило везения и концентрации в определенных моментах

фото -ТК Футбол

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал ничью в матче 15-го тура Премьер-лиги с полтавской "Ворсклой" (2:2).

"Мы не играем на ничью, мы стараемся играть на победу. Но так складывается, что где-то нам не хватает везения и концентрации в определенных моментах. Поэтому сегодняшняя игра не была выигрышной. Но у меня нет претензии к ребятам - они с максимальной самоотдачей играли сегодня. Был настоящий весенний футбол - искры летели, как оно и положено", - сказал Лавриненко.

Напомним, что после 15-ти туров "Ингулец" находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в своем активе 12 баллов. "Ворскла" расположилась на 5-м - 22 очка.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ТК Футбол

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