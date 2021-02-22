Лавриненко: В матче с Ворсклой нам не хватило везения и концентрации в определенных моментах

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал ничью в матче 15-го тура Премьер-лиги с полтавской "Ворсклой" (2:2).

"Мы не играем на ничью, мы стараемся играть на победу. Но так складывается, что где-то нам не хватает везения и концентрации в определенных моментах. Поэтому сегодняшняя игра не была выигрышной. Но у меня нет претензии к ребятам - они с максимальной самоотдачей играли сегодня. Был настоящий весенний футбол - искры летели, как оно и положено", - сказал Лавриненко.